Ex-vereadores e ex-candidatos são nomeados para cargos na prefeitura do Recife

Foram publicadas no Diário Oficial do Recife desta terça-feira (21) 118 nomeações para cargos na Prefeitura do Recife. As portarias, assinadas pelo vice-prefeito Victor Marques (PCdoB), que ocupa o comando da Prefeitura durante o recesso do prefeito João Campos (PSB), contam com o nome de alguns ex-vereadores e ex-postulantes à Câmara dos Vereadores, que não obtiveram êxito no pleito municipal disputado em outubro de 2024 e agora rumam para a administração municipal.

Abrindo a lista dos ex-veradores e ex-candidatos nomeados para a gestão recifense está Victor André Gomes (PV), que ocupará o cargo de Assessor Executivo Especial, lotado no gabinete do prefeito João Campos.

Victor exerceu o mandato de vereador entre 2022 e 2024, tendo garantido a cadeira na Câmara por meio de decisão judicial, quando fazia parte do União Brasil. No pleito de outubro, Victor ficou na suplência da federação PV/PT/PCdoB, tendo conquistado 5.269 votos, sendo hoje o terceiro suplente.

Outro nome indicado para um cargo na administração municipal é o de Aline Mariano (PSB), que foi vereadora do Recife por 5 mandatos, entre 2009 e 2024. Aline foi nomeada para a Secretaria Executiva de Articulação, dentro da Secretaria de Saneamento, chefiada por George Scavuzzi. Nas eleições municipais de outubro de 2024, Aline conquistou 8.031 votos, sendo hoje a quarta suplente do PSB.

Quatro ex-candidatos à vereador foram nomeados para a mesma pasta, a Secretaria de Articulação Política e Social do Recife, que é comandada por Gustavo Monteiro. Dois pessebistas foram contemplados para a pasta, os ex-candidatos Josemi Simões (PSB) e Germana Lacerda (PSB). Josemi ocupará o cargo de Superintendente Administrativo, enquanto Germana será Gerente de Planejamento.

As outras duas nomeações para a pasta contemplaram o partido Democracia Cristã (DC), que foi parte da Frente Popular do Recife no pleito municipal. O partido não obteve quociente partidário suficiente para eleger candidato em 2024.

Benjamim da Saúde, que obteve 6.382 votos para vereador, ocupará o cargo de Superintendente de Articulação Social, enquanto Edmar de Oliveira, ex-vereador entre 2009 e 2016, e que obteve 2.350 votos em 2024, será Assessor Especial de Política Social. Edmar é presidente do DC em Pernambuco.