Mirella Almeida, prefeita de Olinda, reúne secretariado e estabelece metas: 'Vou cobrar resultados'

Garantir a Operação Inverno, início do Ano Letivo, além de organizar o Carnaval, estão entre as atividades elencadas pela prefeita

A prefeita de Olinda, Mirella Almeida (PSD), realizou, nessa segunda-feira (20), a primeira reunião com todos os secretários titulares e executivos. A gestora aproveitou a ocasião para cobrar da equipe as metas estipuladas para os primeiros 100 dias. O encontro aconteceu no Sítio Histórico da cidade.

A gestora também planejou com a equipe as principais ações a serem realizadas durante a administração. Mirella detalhou os serviços de acordo com as propostas elaboradas para o programa de governo.

"A gente sabe dos inúmeros desafios enfrentados neste começo de gestão. Aproveitamos esta reunião para planejar. Temos certeza de que vamos realizar muitas entregas para a população", disse.

A gestora garantiu que vai acompanhar todas as metas estipuladas. "Eu vou cobrar resultados, porque é isso que a população merece. A população merece muito trabalho, dedicação e entusiasmo", afirmou.

Prioridades para o início da gestão



Garantir a Operação Inverno, o início do Ano Letivo, além de organizar o Carnaval, maior festa de rua do mundo, estão entre as atividades elencadas como prioridade durante os primeiros 100 dias. Também fazem parte da lista a celeridade das obras de requalificação da orla, além da assinatura de ordens de serviço para recapeamento de grandes corredores e revestimento de encostas.

