Rodrigo Pinheiro apresenta metas para os 100 primeiros dias de nova gestão em Caruaru

O prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSDB), realizou nesta terça-feira (21), a primeira reunião com o novo secretariado e assessores especiais em 2025. No encontro, foram apresentadas as metas para os 100 primeiros dias de gestão, bem como um novo organograma da administração municipal e a nova marca da Prefeitura de Caruaru.

Após o encerramento da reunião, o prefeito reuniu representantes da imprensa em uma coletiva, na qual compartilhou os objetivos dos primeiros 100 dias de trabalho. Rodrigo Pinheiro destacou iniciativas prioritárias nas áreas de infraestrutura, saúde, educação e inclusão social.

Rodrigo destacou as parcerias com a governadora Raquel Lyra (PSDB) e o governo federal para viabilizar obras, além de afirmar “convicção e certeza” de que realizará “a melhor gestão da história de Caruaru”, a partir de 2025.

“Estamos iniciando um novo governo, com novos desafios e também com novas metas. Será a melhor Gestão da história de Caruaru, e isso eu tenho plena convicção e certeza, pelo que já temos garantido e também pelas articulações que já temos, graças às parcerias que existem com a governadora Raquel Lyra e com o Governo Federal, além do diálogo com a Câmara de Vereadores, pois ninguém faz nada sozinho. Contaremos ainda com esse time de Secretárias e Secretários escalados para estar na linha de frente da nossa Gestão com a missão de entregar os serviços que a população caruaruense necessita”, disse.

Entre as ações estratégicas apresentadas, está a modernização da iluminação pública, com obras que começam pela Via Parque 3, e a extensão de rede em áreas como a Rua Margarida Peixoto Vieira. Também fazem parte das metas iniciais a entrega do Pórtico e da Avenida José Rodrigues de Jesus, além da pavimentação da CEACA e a conclusão da etapa arquitetônica da Ponte Prefeito Anastácio Rodrigues, reforçando o compromisso da gestão com mobilidade e infraestrutura.

No campo social e educacional, estão previstas a entrega de escolas e creches, como o CMEI do Juá e da Nova Caruaru, a Cozinha Comunitária do Novo Mundo e o CRAS de Malhada de Pedra.

Já na área de tecnologia e inovação, foram apresentadas como metas o início do georreferenciamento imobiliário, modernização do cadastro de imóveis do município e um canal de televisão municipal.

