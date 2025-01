Possível disputa entre João e Raquel deixa apoio do PT incerto para 2026; veja o que defendem filiados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Quadros do PT no Estado divergem em posições para o pleito estadual de 2026, revelando divisão entre os nomes de Raquel Lyra e João Campos

Enquanto a nível nacional o presidente Lula (PT) já fala abertamente sobre as eleições de 2026, o PT em Pernambuco dá sinais de indecisão quanto às definições de apoio para eventuais candidaturas ao Governo do Estado, que deverá contar com um embate entre a governadora Raquel Lyra (PSDB) e o prefeito do Recife, João Campos (PSB), mas ainda sem nomes postos publicamente.

As últimas semanas foram acompanhadas de declarações de diversos quadros do PT sobre o posicionamento do partido em Pernambuco, que vão desde um aceno à Raquel Lyra, que inclui até uma sugestão de candidatura da governadora pelo PT, até uma manutenção da legenda dentro da Frente Popular, liderada por João Campos.

Ala do PT defende que partido deixe oposição à Raquel Lyra

Em meio às primeiras discussões sobre 2026, alguns quadros do PT tem se posicionado em favor de que o partido deixe a oposição à Raquel Lyra. A movimentação parte da bancada petista na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), liderada pelo ex-prefeito do Recife João Paulo.

De acordo com João Paulo, o PT já não se encontra em posição prática de oposição à governadora, não restando razão para uma manutenção da posição estabelecida para a bancada.

“Há uma tendência do PT mudar a posição, sair da oposição, que não está fazendo, nem o governo Lula, nem os ministros, nem os dois senadores, nem o deputado federal, e muito menos a bancada estadual. Aquela decisão de oposição foi em uma conjuntura, terminada a eleição, que foi bastante acirrada. O próprio ministro Rui Costa já disse que ela era da base, então no mínimo, o partido deveria rever a condição de oposição”, disse, em entrevista ao JC.

A posição de João Paulo também é compartilhada por Doriel Barros, presidente estadual do PT e também parlamentar pelo partido na Alepe. Em entrevista ao JC, Doriel afirmou que a posição inicial de oposição, estabelecida pelo PT, já não reflete a relação atual entre a governadora e o governo federal.

“A governadora tem se colocado muito como uma parceira da implementação do governo Lula aqui em Pernambuco, então é um contexto de uma decisão que nós tomamos em um ambiente que não reflete hoje aquilo que se imaginava que iria acontecer no momento que se tomou a decisão”, afirmou.

João Paulo, em entrevista à Rádio Folha, no início do mês, chegou a sugerir uma candidatura da governadora Raquel Lyra pelo PT.

“Nesse sentido não há nenhum compromisso do partido com candidatura. Até porque a governadora pode ser, dependendo da conjuntura, a candidata do PT. Ela pode estar na base do PT. São questões que nós vamos ter condição de tratar em 2026”, disse.

Saiba como acessar o JC Premium

Humberto reconhece autonomia de bancada, mas não vê mudança na posição do PT

Em entrevista ao JC nesta quarta-feira (22), o senador Humberto Costa (PT) afirmou que a bancada estadual recebeu um “grau de autonomia importante”, destacando as votações da bancada com o governo Raquel Lyra na Alepe. Para o senador, a postura atual exercida pelos deputados estaduais petistas é “natural”, mas não muda a posição do partido.

“O PT firmou um posicionamento, ainda no primeiro ano do governo Raquel Lyra, de se colocar no campo da oposição. Naturalmente que nós também deixamos um grau de autonomia importante para nossa bancada estadual, para que diante de temas que sejam do interesse da população, ou que casem com objetivos do partido, que a bancada possa ter liberdade de votar, e votou várias vezes em pautas com o governo de Raquel Lyra. Isso é uma coisa normal, natural, não muda nosso posicionamento”, afirmou.

Ainda de acordo com Humberto, a saída do campo de oposição da governadora ainda não foi proposta formalmente dentro do partido. O senador enfatizou que a posição só será tomada após a decisão da direção estadual, que será discutida internamente.

“Até o presente momento, que eu saiba, não houve uma proposição formal de que o partido mude de posição em relação a isso. E se houver essa proposta formal, quem vai decidir isso é a direção estadual do PT, a executiva estadual”, pontuou.

“Manifestar a posição A, B, ou C, é um direito de cada integrante do partido. O PT é um partido democrático. Acho inclusive que essa discussão, esse debate, o ideal é que ele seja feito internamente”, complementou.

A também senadora pelo PT, Teresa Leitão, em entrevista à Rádio Folha, reafirmou oposição à Raquel Lyra e disse que a responsabilidade cabe à bancada do partido na Alepe.

“Quem deve fazer oposição a Raquel não sou eu no Senado Federal, mas o PT na Assembleia Legislativa”, disse.

Relação do PT com João Campos para 2026

Enquanto um lado do partido acena para Raquel Lyra, há uma outra ala que roga pela manutenção do apoio a João Campos. Na administração municipal, o PT foi contemplado com as secretarias de Habitação (Felipe Cury) e Meio Ambiente (Oscar Paes Barreto), além da secretaria Executiva de Infraestrutura, que será comandada por Vinícius Castello, ex-candidato petista à prefeitura de Olinda, após convite feito por João e o vice-prefeito Victor Marques (PCdoB).

Humberto garantiu o apoio do PT à gestão de João Campos no Recife. O senador enfatizou os quatro anos “muito positivos” do primeiro mandato e afirmou ser “natural” que o partido também fizesse parte do segundo mandato.

“Nós apoiamos a administração municipal, do prefeito João Campos. Primeiro nós compusemos a coligação que elegeu o prefeito, por nós entendermos que ele havia feito um bom primeiro mandato, os primeiros quatro anos de mandato foram anos muito positivos que justificavam a continuidade do apoio do PT à candidatura dele. Participamos da campanha eleitoral, já tínhamos participação do governo, então era natural que o PT participasse também desse segundo período”, disse.

Teresa Leitão afirmou que João Campos seria candidato do PT, se as eleições fossem hoje. Para a senadora, mesmo se Raquel Lyra estivesse em um partido de base do PT, o PSB seria priorizado, por ser o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin.

Já o presidente do PT no Recife, Cirilo Mota, afirmou ao JC que não resta dúvidas de que o partido continuará na Frente Popular de Pernambuco, citando a ida de João Campos para a presidência nacional do PSB.

“Olha, uma coisa que eu posso prever, é que o PT continua na Frente Popular. João Campos vai ser presidente nacional do PSB, o vice hoje de Lula é Alckmin do PSB, Qual a dúvida que se resta pra dizer que a gente está na frente popular de Pernambuco junto com o PSB? Nenhuma”, afirmou.

A posição de Cirilo foi rebatida por Humberto, que afirmou que ninguém tem autoridade para dizer qual será a posição do PT para 2026, lembrando que a decisão será tomada pela direção estadual do partido.

“Ninguém, nem eu como senador, nem o presidente do diretório municipal do Recife, tem essa autoridade para dizer qual vai ser a posição do PT. […] Quem decide a posição estadual do PT não é o diretório municipal de Recife ou de qualquer outro município, mas é o diretório estadual do PT”, disse.

Humberto também destacou que a eleição de 2026 não permite que o PT fique na discussão local, visto que também haverá decisão nacional.

Por outro lado, Doriel Barros defende que o partido não pode se pautar pelo Recife para debater Pernambuco.

“Nós temos em Pernambuco 184 municípios, então nós não podemos nos pautar pela prefeitura do Recife numa relação política de debate em torno dos problemas de Pernambuco”, criticou.

João Paulo chegou a adiantar uma pré-candidatura de João Campos, mesmo sem alguma publicização por parte do pessebista. De acordo com o líder da bancada do PT na Alepe, a decisão de João Campos de “lançar o nome” foi “precipitada”, mas ressaltou que “não há antagonismo” no debate.

“Não há antagonismo. Acho que pode estar perto do prefeito e da governadora. Mas o que o PT não assumiu foi um compromisso, e achei muito precipitada a posição do prefeito ter lançado o nome antes mesmo da eleição de Recife, é já querer que o PT assumisse um compromisso à sua candidatura a governador”, detalhou.

Saiba como se inscrever na newsletter JC