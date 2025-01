Prefeita de Olinda procura Raquel Lyra para tratar de projetos sobre Carnaval e novas creches

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta quarta-feira (22), a prefeita de Olinda, Mirella Almeida (PSD), se reuniu com Raquel Lyra (PSDB), governadora do estado de Pernambuco, para discutir novos projetos e parcerias. O Carnaval e a construção de novas creches na cidade foram pautas na reunião.

Durante o compromisso, também foram avaliadas melhorias para o atendimento a crianças atípicas. Além disso, Olinda também receberá 400 novas unidades habitacionais. Lembrando que na última sexta-feira (17), o Governo Federal anunciou 360 novas moradias para a cidade, através do Programa Minha casa Minha vida, nos conjuntos habitacionais Funeso 1 e Funeso 2.

A governadora elogiou a gestão de Mirella, que começou esse ano, e pontuou a participação do Governo do estado em Olinda. "A gente aqui fala sobre novas creches que vão chegar para Olinda e também das nossas obras em execução, com mais 400 casas para a cidade", afirmou a Raquel.

Carnaval

A festa que reúne milhares de turistas todos os anos no estado, foi uma pauta importante e debatida hoje pelas gestoras. "O Carnaval de Olinda é a melhor festa de rua do mundo. É um evento que atrai milhões de foliões e turistas. Por isso, exige muito planejamento. A participação do Governo do Estado vai ser importante para Olinda ter o melhor Carnaval da história", afirmou a Mirella.