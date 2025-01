Haddad descarta subsídio para baixar preço dos alimentos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Concessão de subsídios deixará de ser pauta entre as medidas para reduzir o custo dos alimentos. Decisão está relacionada com a queda do dólar

Com a queda do dólar e a safra recorde no agro, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, descartou a concessão de subsídios a produtores. Segundo ele, é possível que essa combinação seja suficiente para baratear os produtos.

Essa concessão estava entre as medidas discutidas para diminuir o custo dos alimentos, que serão apresentadas ao presidente Lula nesta sexta-feira (24).

O ministro ressaltou que as matérias-primas (commodities) estão vinculadas à variação do dólar, e também dependem da safra, que provavelmente será recorde este ano, de acordo com as estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Vale ressaltar que nesta semana o dólar recuou para a faixa abaixo de R$ 6.

Haddad também falou que um eventual subsídio para interferir no custo dos alimentos é "boataria".

"Ninguém está pensando em utilizar espaço fiscal para esse tipo de coisa. O que nós sabemos é que o que afetou o preço dos alimentos, basicamente, é porque são commodities, são bens exportáveis. Então, quando o dólar aumenta, isso afeta os preços internos. Na hora que o dólar começa a se acomodar, vai afetar favoravelmente os preços também. Segundo lugar, dependemos de safra, da oferta. Na nossa opinião, a safra vai ajudar muito esse ano", afirmou o ministro