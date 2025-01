Secretário Túlio Vilaça diz que "no tempo certo, governadora cuidará da política"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um dos principais secretários estaduais, o advogado Túlio Vilaça, da Casa Civil, não se recusa a receber políticos e jornalistas, mas não costuma dar declarações. A exceção é na resposta às críticas que lhe chegam sobre o desempenho da governadora na área política.

Corre nos bastidores que, finalmente, Raquel deve aproveitar políticos em sua equipe na reforma que fará proximamente para preencher vagas no secretariado – as duas principais são educação e esportes – coisa que Túlio não nega mas também não confirma: "Nosso tempo é de entregas, de trabalho. Na hora certa, a governadora vai cuidar da política", afirma.

Ele se diz intrigado com a antecipação do debate eleitoral e pondera: “enquanto o Governo está fazendo transformações jamais pensadas no Estado e que realmente estão mudando a face de Pernambuco, parece que as pessoas se preocupam mais com debate eleitoral do que em conquistas que realmente chegam à população”.

Túlio recebeu o Blogdellas, na quinta-feira (23), antes de sair para o Litoral Sul, junto com Raquel, para acompanhamento das obras de estradas.

Acessa o celular e mostra uma a uma as estradas que estão sendo recuperadas, atendendo a todos os municípios do litoral sul e vai falando sobre cada uma delas mas se destaca na principal, a PE-60 que leva a Porto de galinhas, em Ipojuca, e que vem sendo motivo de críticas.

"Fazia mais de uma década que esta principal via para o litoral sul, por onde passam os habitantes e também os turistas que nos visitam, não passava por uma intervenção do Estado. Já se deu início à recuperação que deve ficar concluída no final ano. As demais estão em obras também. Só não vamos fazer o trecho da BR-101 da Vitarella até o Cabo de Santo Agostinho, porque é obra federal mesmo assim a governadora vai discutir o assunto com o ministro Renan Filho que estará por aqui na próxima semana".

Ele cita ainda como importantes outras obras viárias que têm a ver com o Grande Recife e o Agreste “como a BR-232 até Caruaru que passa por manutenção no valor total de R$ 40 milhões, e a PE-15, abandonada nos últimos anos, e que será entregue totalmente recuperada ainda no primeiro semestre deste ano”. E conclui: “Estou falando em estradas mas há boas notícias em todas as áreas. O Governo está fazendo uma grande transformação no estado e isso tem tomado todo o tempo da equipe e da governadora. A Política é importante sim e tudo tem sido feito nessa área com foco nas entregas. O tempo da governadora cuidar do assunto está chegando e caberá a ela se debruçar sobre isso”.

Convites

Por falar em política, esta coluna informou ontem que a governadora deve se filiar a um novo partido – está cada vez mais claro que é o PSD – antes do final de fevereiro. Ontem alguns prefeitos ouvidos por este blog informaram que já foram consultados pela chefe do executivo sobre o assunto e até sido convidados para o evento, embora sem dia marcado. Raquel está ouvindo a todos para definir o quadro político que pretende alcançar após a filiação quando deverá fazer crescer não só o PSD como outros partidos de sua base. Por enquanto, como está próxima a filiação, ela tem se fixado mais no PSD.

O lá e lô

Não são apenas partidos que estão hoje com um pé na Prefeitura do Recife e outro no Governo do Estado, o deputado estadual Romero Albuquerque (União Brasil), cuja esposa a vereadora Andreza Romero foi nomeada secretária do gabinete de Proteção e Defesa dos Animais da Prefeitura do Recife, virou governista na Alepe depois de ter feito oposição como titular da Comissão de Justiça. A bancada do Governo, no entanto, está com um pé atrás em relação ao deputado, achando que este governismo é temporário até serem formadas as comissões permanentes da casa no início de fevereiro.

Schneider agora é comentarista

O ex-secretário de Educação de Pernambuco, Alexandre Schneider, que deixou o Governo Raquel há pouco tempo, não esquentou cadeira em São Paulo para onde voltou para acompanhar sua família. Esta semana estreou como comentarista do Jornal da Cultura, da TV Cultura, um dos espaços disputados por figuras carimbadas do setor e por onde já passaram grandes analistas do que acontece no Brasil, principalmente na política e na economia.