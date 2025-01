Quaest: No Nordeste, aprovação de Lula cai para 60%; reprovação sobe para 37%

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O trabalho do presidente Lula (PT), na região Nordeste, é aprovado por 60% dos eleitores, e 37% reprovam a gestão do petista. Um percentual de 4% não soube responder. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (27), pela Genial/Quaest.

Na pesquisa divulgada em dezembro, 67% aprovavam o presidente e 32% reprovavam. A margem de erro para este recorte é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

"Perder popularidade no Nordeste e na renda baixa significa que o governo está perdendo base que deixa de defendê-lo", afirma Felipe Nunes, diretor da Quaest.

Sudeste, Centro-oeste/Norte e Sul

Na Região Sudeste, a reprovação de Lula é de 53% (mesmo número na pesquisa anterior) e a aprovação, 42% (eram 44% em dezembro).

No Centro-Oeste/Norte, a reprovação está em 49% (eram 50%) e a aprovação manteve os 48% da pesquisa anterior.

No Sul, a desaprovação de Lula é de 59% (eram 52%) e a aprovação, de 39% (eram 46% em dezembro).

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos no Sudeste; 4 pontos no Nordeste; e 5 pontos no Centro-Oeste/Norte e 6 pontos no Sul.

Avaliação geral do governo

Ao serem questionados sobre como avaliam o governo Lula de forma geral, os eleitores responderam que:

31% avaliam positivamente (eram 33%);

avaliam (eram 33%); 37% avaliam negativamente (eram 31%);

avaliam (eram 31%); 28% acham regular (eram 34%);

acham (eram 34%); Não sabem/Não responderam: 4% (eram 2%).

Brasil está indo no caminho certo?

Segundo a Genial/ Quaest, 50% dos entrevistados avaliam que o país está na direção errada (eram 46% em dezembro), contra 39% que pensam o contrário (43% na pesquisa anterior). Um por cento não sabe ou não respondeu.

Já 65% dos eleitores afirmaram que o presidente não tem conseguido fazer o que prometeu na campanha e 30% disseram que tem conseguido fazer aquilo que prometeu. Cinto por cento não sabem ou não responderam.

Gênero e renda familiar

Na divisão por gênero, entre as mulheres, a aprovação caiu de 54% para 49%. Já 47% (antes 44%) das entrevistadas desaprovam o governo.

52% (antes 50%) dos homens desaprovam o trabalho do presidente Lula e 45% (antes 49%aprovam a gestão do petista.

Já na avaliação por renda familiar, o desempenho negativo subiu de 32% para 41% entre os que ganham entre 2 e 5 salários mínimos.

Principal 'problema' do Brasil

Os eleitores também apontaram para o levantamento da Quaest quais são os principais problemas do Brasil atualmente:

Violência: 26% (eram 20% em dezembro);

(eram 20% em dezembro); Questões sociais: 23% (eram 18%);

(eram 18%); Economia: 21% (eram 21%);

(eram 21%); Saúde: 14% (eram 15%);

(eram 15%); Corrupção: 8% (eram 9%);

(eram 9%); Educação: 8% (eram 8%).

