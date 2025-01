Deputados federais de Pernambuco repercutem queda de aprovação do governo Lula

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os números da última pesquisa Quaest, divulgada na última segunda-feira (27), suscitaram dúvidas acerca do governo do presidente Lula (PT), que iniciou 2025 com a desaprovação (49%) superando os números de aprovação (47%), pela primeira vez desde o início do terceiro mandato de Lula à frente da Presidência da República.

Em entrevista ao JC, os deputados federais pernambucanos Maria Arraes (Solidariedade) e André Ferreira (PL) apresentaram suas visões e leituras sobre a pesquisa e a repercussão no debate nacional.

Para a vice-líder do governo na Câmara, a pesquisa reflete o efeito da desinformação e vê governo "trabalhando arduamente" para implementar medidas, mas enfrenta “campanha deliberada de distorção da realidade”.

Por outro lado, André Ferreira vê os números da pesquisa como reflexo de "grande realidade no país" e que há uma "nuvem de mudança" se aproximando, enfatizando que Lula "não é esse cara tão imbatível", ao projetar efeitos para 2026.

Maria Arraes afirma que pesquisa é reflexo de desinformação sobre Pix

De acordo com a vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, Maria Arraes, a pesquisa Quaest da última segunda-feira é um “grande reflexo da desinformação causada pela questão do Pix”, destacando o efeito das fake news sobre o tema.

“Essa pesquisa é um grande reflexo da desinformação causada pela questão do Pix. Vimos as fake news se proliferarem em uma velocidade assustadora, um verdadeiro desserviço por parte de quem, considerando o impacto das suas falas, deveria ter responsabilidade sobre o que diz”, disse

No entanto, a deputada enxerga um redirecionamento nas estratégias do governo, destacando as mudanças na Secretaria de Comunicação (SECOM), agora comandada pelo marqueteiro Sidônio Palmeira.

Para Maria Arraes, o governo Lula tem “trabalhado arduamente” na implementação de medidas, mas enfrenta uma “campanha deliberada de distorção da realidade”, com informações falsas.

“O governo Lula tem trabalhado arduamente para implementar políticas que atendam à população, especialmente nas áreas mais vulneráveis, como saúde, educação e geração de empregos. No entanto, há uma campanha deliberada de distorção da realidade, que visa descreditar as ações do governo, muitas vezes com informações falsas ou manipuladas”, afirmou.

“Como parlamentar pernambucana e vice-líder do Governo na Câmara, o meu papel é colaborar para que as inverdades sejam amplamente combatidas e para que possamos promover um ambiente equilibrado que permita o Governo continuar realizando o seu trabalho”, complementou.

Queda de aprovação no Nordeste é vista com atenção pela base do governo

A pesquisa Quaest da última segunda-feira também revelou uma queda na aprovação do governo Lula no Nordeste, tradicional reduto eleitoral do PT e onde geralmente estão os maiores índices de aprovação das gestões do petista. Na região, foi registrada uma queda de 7 pontos percentuais no último semestre de 2024, saindo de 67% para 60% de aprovação.

De acordo com Maria Arraes, o tema é tratado com atenção pela base do governo, destacando que a região é “um dos pilares históricos de apoio ao governo”. A parlamentar ressalta que o resultado no Nordeste também é “retrato de uma manipulação de informação”, citando “avanços significativos” do governo Lula na região.

“É algo que vemos com atenção, sim, mas volto a afirmar que é um retrato de uma manipulação de informação. O Nordeste sempre foi uma região que sofreu com o abandono e o desmonte de políticas públicas em governos passados. Nos últimos anos, sob a liderança de Lula, conseguimos avanços significativos, principalmente no que diz respeito à inclusão social”, afirmou.

“A construção dessas políticas leva tempo, mas os frutos já começaram a aparecer. Nossa região é muito grata ao presidente Lula por esse olhar atento ao nosso povo”, complementou.

Maria Arraes vê governo empenhado em dar respostas

Para a deputada, o governo federal está “bem empenhado” em dar as respostas para a população e tem diálogo aberto com a base de deputados. Maria Arraes destacou como exemplo do empenho do governo a cobrança de Lula a ministros.

“O governo está trabalhando e bem empenhado em dar essas respostas, mas é claro que para isso o diálogo precisa estar presente e é isso que tem sido feito”

Ainda de acordo com Maria Arraes, o governo federal tem apresentado “resultados concretos” na inclusão social e geração de empregos. Para a deputada, uma aposta na comunicação digital viabilizará a chegada dos resultados do governo até a população.

“Acredito que os resultados chegarão em breve com uma aposta maior na comunicação digital, que hoje é fonte de acesso à informação da maior parte dos brasileiros. O Governo acerta em reconhecer que a abordagem da comunicação precisa receber maior atenção e a reformulação é fruto de demandas enviadas inclusive por nós, parlamentares”, afirmou.

André Ferreira vê queda de aprovação do governo como reflexo de “grande realidade” no país

Para André Ferreira (PL), deputado de oposição ao governo Lula, o aumento na desaprovação do governo federal é reflexo de uma “grande realidade” e um “sentimento verdadeiro” visto nas ruas.

“Esse é o sentimento que é verdadeiro. O que essa pesquisa está refletindo é o sentimento que a gente sente na rua, na base, quando a gente chega na cidade. O mesmo sentimento”, disse.

O parlamentar do PL também citou a polêmica do Pix como elemento determinante para a desaprovação do governo Lula. De acordo com André Ferreira, Lula optou por “ações antipopulares” e que o petista está “sempre tentando culpar alguém”.

“A gente em Brasília está vendo várias ações antipopulares, ele tentando sempre culpar alguém. A questão do Pix mesmo foi uma falta muito grande de sensibilidade, que ele tem com a população. Depois quis voltar atrás e dizer que era fake News”, criticou.

Relação entre desempenho eleitoral do PT em 2024 e queda nos índices do governo Lula

Ainda de acordo com André Ferreira, o desempenho eleitoral do PT em 2024 já dava sinais de uma queda nos índices do governo federal. O deputado comparou os números de candidaturas do PT e do seu partido, o PL, em Pernambuco, destacando as derrotas petistas em Jaboatão dos Guararapes e Olinda, que tiveram candidaturas do PL.

“Eles perderam em várias cidades grandes. Para você ter ideia, o PL em Pernambuco teve 26 candidaturas, o qual teve em torno de 580 mil votos e o PT com 29 candidaturas teve apenas 240 mil votos”, comparou.

“Isso já vem demonstrando a queda de Lula, que já vem demonstrando isso há algum tempo, que ele não consegue transferir esses votos, mesmo aqui em Pernambuco, onde é, ou se dizem que é, o reduto forte dele”, complementou.

“Lula não é esse cara tão imbatível”, diz André Ferreira

Para o deputado do PL, os números da pesquisa Quaest refletem uma “nuvem de mudança” e que Lula não é “tão imbatível”.

“Isso mostra que existe uma nuvem de mudança. Um sentimento de mudança de que Lula não é esse cara tão imbatível como dizem que é”, afirmou.

Ainda de acordo com André Ferreira, a oposição tem cumprido o seu papel na Câmara dos Deputados, expondo os erros do governo federal e fiscalizando, mas ressaltou que é possível identificar uma mudança na relação da base com o governo.

“Acho que a oposição faz o papel dela de fiscalizar e mostrar os erros e o governo tem que fazer o papel dele ali que é tentar desacreditar a oposição, acho que o jogo é esse. A oposição sempre é menor do que o governo, mas a gente sente que existe, dentro da própria Casa, um sentimento, mesmo daquelas pessoas que são da base do governo, de que eles estão incomodados porque não sentem mais essa força do governo de Lula como era aquele governo lá atrás”, disse.

André também destacou que os deputados, hoje, estão mais independentes, por conta das emendas impositivas, o que impede que o governo use liberação de emendas em troca de votos em pautas na Câmara.

“Nós temos um parlamento muito mais independente hoje. Nós temos um parlamento que, com as emendas impositivas, não depende de como se fazia lá atrás nos governos de Lula e de Dilma, que se trocava voto por uma liberação de emenda, que contingenciava a maior parte das emendas que não pagava e só pagava de acordo com as votações”, afirmou.

“Hoje ele não pode fazer isso, tentou fazer isso várias vezes no governo agora, tentando estigmatizar a emenda como uma coisa errada. Ele tentou fazer isso o tempo todo. E ele quer fazer isso porque quer tirar a força dos deputados e a independência dos deputados, essa é a verdade. A independência é a partir do momento que a gente não precisa votar em troca de alguma coisa”, complementou.

Números negativos do governo Lula podem refletir em acordos para 2026

De acordo com André Ferreira, partidos que hoje contam com ministros no governo Lula e se posicionam no centro deverão se reposicionar, à medida em que as eleições de 2026 se aproximam.

Para o parlamentar, partidos como PP e Republicanos não devem seguir na base de Lula para o pleito de 2026.

“Muitos partidos que estão aí no centro, feito o PP, Republicanos, são partidos que vão ter que começar a tomar posições. Eles têm ministros hoje, mas não conseguem entregar os votos de todos os deputados. E a partir do momento que vai se afunilando para próximo da eleição, eles vão ter que decidir em que lado vão estar. Eu não acredito que esses partidos vão caminhar na base de Lula. Então com isso eles vão ter que ir para o outro lado”, afirmou.



