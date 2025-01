Raquel Lyra nomeia ex-filiado do PSB para cargo na secretaria de Educação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nomeação de Paulo Dutra foi publicada no Diário Oficial deste terça-feira (28), para comandar a Secretaria Executiva do Ensino Médio

A governadora de Pernambuco Raquel Lyra (PSDB) nomeou, nesta terça-feira (28), dois novos secretários-executivos para a Secretaria de Educação, após a confirmação da saída de Gilson José Monteiro Filho. Um dos nomeados é Paulo Dutra, ex-deputado estadual pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) e ex-aliado do prefeito do Recife João Campos (PSB). Dutra vai comandar a Secretaria Executiva de Ensino Médio no Estado.

Paulo Dutra foi deputado estadual pelo PSB entre os anos de 2019 e 2022, tendo assumido o mandato após o então governador Paulo Câmara nomear outros dois deputados do PSB para cargos no Executivo estadual. Dutra foi candidato novamente em 2022, pelo PSB, recebendo 24.455 votos, mas não conseguiu a reeleição.

Dutra deixou o PSB em 2023, após ser aprovado em processo seletivo para gerente de Educação da área Norte da Região Metropolitana do Recife (GRE Metropolitana Norte), cargo que ocupava até a nomeação desta terça-feira.

Entre 2008 e 2018, Paulo Dutra foi Secretário Executivo de Educação Profissional de Pernambuco, nas gestões de Eduardo Campos e Paulo Câmara, tendo sido um dos responsáveis pela implantação do Programa de Educação Integral no Estado, além das Escolas Técnicas Estaduais (ETE) e as Escolas de Referência do Ensino Médio (EREM).

Apesar da nomeação de Paulo Dutra para uma secretaria-executiva, ainda não foi definido o nome do sucessor de Alexandre Schneider no comando da Secretaria de Educação do Estado, que deixou o cargo no último dia 9 de janeiro.



