PP formará novo bloco governista na Alepe e visa comissões

Em entrevista ao JC, o deputado Kaio Maniçoba, líder do PP na Alepe, destacou que a criação do novo bloco visa fortalecer a atuação da base governista

O Partido Progressistas (PP) encabeçará novo bloco governista na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), após articulação com o governo Raquel Lyra (PSDB). A bancada do PP definiu o novo direcionamento em reunião na última terça-feira (28).

Em entrevista ao JC, o deputado Kaio Maniçoba, líder do PP na Alepe, a decisão visa ampliar a atuação da base governista na Casa, mas destacou que um dos objetivos é garantir presença do PP e de partidos deste novo bloco em comissões, que serão discutidas nos próximos dias pelos parlamentares.

“No início da legislatura, nós participávamos de outro bloco. No decorrer do mandato a gente entendeu que precisava fazer esse bloco para ajudar a base governista. E agora, como nós vamos ter que, novamente, discutir as comissões, a gente entendeu que saindo do bloco que nós estávamos, a gente vai fortalecer não só o nosso partido perante as comissões, mas também a base governista”, disse.

“Somos o segundo maior partido da Assembleia, então com alguns outros partidos ou mais um partido dependendo do nome de deputados, a gente consegue ter um tamanho importante para obter vagas nas comissões”, complementou.

De acordo com Kaio Maniçoba, o surgimento de um novo bloco governista dá mais “conforto e comodidade” ao governo na relação com os deputados da base.

“O nosso foco é formalizar um bloco que nessas divisões a gente possa ocupar o maior espaço, para que o governo tenha mais conforto, mais comodidade com os deputados da base, atuando dentro das comissões para que não ocorra como já aconteceu algumas vezes onde a oposição tinha uma maioria no lugar da base governista”, afirmou.

O deputado também destacou que a prioridade é a manutenção de Antônio Moraes (PP) na presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Alepe.

Kaio enfatizou o apoio do partido à governadora Raquel Lyra. Para o deputado, o PP é “muito otimista” com o trabalho da tucana à frente do Executivo estadual.

“Hoje a gente está na base da governadora Raquel Lyra e confiamos muito no trabalho dela. A gente sabe que ela tem tido um trabalho importante em favor de Pernambuco. Nosso partido é muito otimista com o trabalho que ela vem desenvolvendo”, enfatizou.

“Essa nossa mudança do bloco é uma questão tratada junto ao palácio. Foi tudo bem alinhado, bem conversado. Somos o partido que dá a maior sustentação ao governo Raquel Lyra e a gente tem um conforto muito grande, uma amizade, um carinho, uma confiança nela e isso é recíproco entre nós”, concluiu.