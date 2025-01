‘Já estou preparado’, diz Bolsonaro sobre prisão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou estar preparado para ser preso a qualquer momento pela Polícia Federal (PF). "Durmo bem, mas já estou preparado para ouvir a campainha tocar às seis da manhã: ‘É a Polícia Federal’", disse ele em entrevista publicada ontem pela revista americana Bloomberg. Bolsonaro foi indiciado em três investigações: sobre suspeita de trama golpista, sobre fraude em cartão de vacinação e no caso das joias sauditas.

Não é a primeira vez que Bolsonaro comenta sobre a possibilidade de ser preso. Na semana passada, ele afirmou durante entrevista a um canal do YouTube que acorda todos os dias com a sensação de ter agentes na porta de sua casa.

COMPARAÇÃO COM TRUMP

À Bloomberg, o ex-presidente ainda se comparou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "Eu fui esfaqueado aqui. Ele levou um tiro aí", disse, se referindo aos ataques sofridos pelos dois durante campanhas eleitorais. Bolsonaro também traçou um paralelo entre a invasão do Capitólio, em Washington, em 6 de janeiro de 2021, e os ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023. "Ele teve o 6 de janeiro, eu, o 8 de janeiro. Eu fiquei muito feliz com a anistia que ele deu (aos envolvidos no ataque). Eu espero que não precisemos esperar eleger um conservador em 2026 para fazer o mesmo aqui", declarou.

Inelegível por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bolsonaro afirmou ser o único nome capaz de derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026. "Hoje, eu sou a oposição contra Lula. Qualquer outro nome que concorrer tem um sério risco de perder", disse.

O ex-presidente declarou que pretende, com o apoio de organizações internacionais, recorrer à Justiça para viabilizar uma possível candidatura à Presidência.