Câmara Municipal do Recife inicia atividades do ano legislativo

A sessão contou com a presença do prefeito do Recife, João Campos (PSB); líderes da base e da oposição discursaram no Plenário da Câmara

A Câmara Municipal do Recife deu início, na manhã desta segunda-feira (3), aos trabalhos legislativos com a 1° Sessão Legislativa de 2025. A sessão contou com a presença do prefeito do Recife, João Campos (PSB), que fez a entrega de um Relatório da Gestão 2021-2024 e destacou as ações da Prefeitura para os próximos quatro anos.

A primeira sessão da Câmara dos Vereadores foi presidida pelo presidente da Casa, Romerinho Jatobá (PSB). Discursaram no plenário o prefeito João Campos, o líder da base, vereador Samuel Salazar (MDB), e o da oposição, Felipe Alecrim, do partido Novo.

Ao discursar no plenário, o prefeito do Recife ressaltou as ações do governo. "Ao longo dos últimos quatro anos, a Câmara Municipal do Recife desempenhou um papel fundamental para a nossa cidade, com apresentação e apreciação de projetos e ações de interesse do município e da nossa gente, atuando de maneira independente e harmônica em relação ao poder Executivo", disse João.

"Nossa gestão traz em seu DNA a convicção de que a verdadeira política se faz ao lado das pessoas, em diálogo constante e próximo delas. De que o poder público deve estar presente, tendo a capacidade de tirar obras e ações do papel, trazendo conquistas reais", complementou.

O presidente da Câmara, o vereador Romerinho Jatobá (PSB), comentou sobre o início da nova Legislatura no Recife. "Um ano de muito trabalho pela frente, que a gente vai poder cumprir com o nosso papel, que é representar o povo da nossa cidade, e poder levar para elas melhorias na qualidade de vida", disse.

Base e oposição discursaram

No discurso, durante dez minutos, o líder da base do governo, Samuel Salazar (MDB), afirmou que a Câmara terá desafios para enfrentar, mas enalteceu a condução do prefeito João Campos à frente do Executivo.

"Todos sabem que governar não é uma tarefa fácil. A máquina pública tem seus desafios, e a burocracia, muitas vezes, atrasa entregas que já deveriam estar nas mãos do povo. Mas o prefeito João Campos demonstrou, nos últimos anos, que sabe enfrentar desafios com capacidade de gestão, formando uma equipe eficiente e comprometida", declarou Salazar.

Já o líder da oposição pelo partido Novo, Felipe Alecrim, pontuou as dificuldades enfrentadas pela capital pernambucana, e disse que a oposição irá cumprir seu papel na Casa José Mariano.

"Nós não vamos tolerar a velha prática da política que insiste em promessas vazias, ações e projetos que não saem do papel e que não transformam a condição da nossa cidade e a vida das pessoas", disse Alecrim.

Vídeo: Reunião Solene de instalação da 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislativa

Violência no jogo entre Santa Cruz e Sport

As cenas lamentáveis de violência antes do jogo entre Santa Cruz e Sport pelo Campeonato Pernambucano no final de semana foram tema de debate na 1º Sessão Legislativa. O presidente da Casa, Romerinho Jatobá, lamentou o ocorrido e criticou o trabalho realizado pela Polícia Militar de Pernambuco.

"A gente discorda das medidas tomadas, são medidas mediáticas, tomadas no calor da emoção, mas de quem não entende o funcionamento desse processo. A gente precisa combater, de fato, o crime. As torcidas organizadas são um simples CNPJ; em briga, são as pessoas, os CPFs que precisam ser punidos", disse.

Já o prefeito do Recife afirmou que as cenas foram inadmissíveis e frisou que faltou planejamento por parte do Estado. "É claro que isso precisaria de uma força muito maior do que foi empenhado de planejamento e de inteligência. Se tivesse dado certo, não teria acontecido tudo isso que aconteceu", afirmou.

"Então, isso é um claro e flagrante problema de segurança pública, de planejamento e de leitura de inteligência. As informações, como a imprensa apresentou, estavam públicas desde o dia anterior", criticou o prefeito.