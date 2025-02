A "guerra dos bonés": acessório vira disputa política em Brasília

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Governo e oposição travam batalha simbólica com bonés; entenda como o acessório virou parte da disputa política no Brasil

A “guerra dos bonés” no Planalto Central ganha mais um capítulo. O presidente Lula publicou em suas redes sociais, nesta terça-feira (4), um vídeo usando um boné azul que viralizou nas redes sociais com a frase “O Brasil é dos brasileiros”.

O mote é de autoria do ministro Sidônio Palmeira, chefe da Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social).

O chapéu utilizado por Lula no vídeo (que não conta com nenhuma declaração, o presidente apenas coloca o boné na cabeça) é o mesmo que foi usado por ministros que foram ao Congresso Nacional para as eleições da nova presidência do Senado e da Câmara, no sábado (1º).

Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, foram confeccionadas cerca de dez unidades inicialmente, mas a produção aumentou e agora parlamentares governistas também ostentam o acessório.

"Aqui, ninguém bate continência para a bandeira de outro país. Valorizamos o Brasil e os brasileiros", disse Padilha.

Resposta da oposição

Na abertura do ano legislativo nesta segunda-feira (3), parlamentares da oposição também apareceram com um acessório parecido, mas com a inscrição “Comida barata novamente. Bolsonaro 2026”

Em protestos, os opositores proclamaram “Lula, cadê você? O povo não está tendo o que comer”.

MAGA Hat, o precursor

Nos Estados Unidos, a moda não é novidade. Introduzido em 2016, durante a campanha presidencial do presidente Donald Trump, virou símbolo entre políticos e apoiadores de direita um boné vermelho com os dizeres “Make America Great Again” (MAGA), que quer dizer “Torne a América grande novamente”.

O acessório ganhou nova força com a reeleição do empresário no último ano. Políticos brasileiros como o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o governador do estado de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) também já apareceram utilizando o boné.