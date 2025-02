Deputado propõe "lista de maus torcedores" e cadastro de torcidas organizadas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com o deputado Coronel Alberto Feitosa (PL), os deputados precisam agir para impedir que novos incidentes com torcidas ocorram em Pernambuco

O deputado estadual Coronel Alberto Feitosa (PL) apresentou dois projetos de lei na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), que visam a criação de uma "lista de maus torcedores" e um cadastro de torcidas organizadas. As proposições acontecem após os incidentes ocorridos no último sábado (1), envolvendo torcidas organizadas de Sport e Santa Cruz.

De acordo com o Projeto de Lei 2508/2025, é prevista a criação da Lista Única de Maus Torcedores, que seria gerida pelo Governo do Estado e monitorada por clubes e dirigentes das torcidas organizadas.

Já o Projeto de Lei 2510/2025 propõe a criação do Cadastro Estadual de Torcida Organizada, que seria gerido pela Secretaria de Defesa Social (SDS). De acordo com o deputado, o projeto tem como objetivo identificar cada torcida organizada com CNPJ, sede e responsáveis legais.

“As cenas de barbárie e selvageria chocaram os pernambucanos e o Brasil. Imagina qual a imagem do nosso estado e do nosso país lá fora? A gente tem que usar dos meios dessa Casa Legisltativa pra que isso nunca mais ocorra”, disse o deputado.