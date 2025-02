Raquel Lyra recebe o governador do Piauí, Rafael Fonteles, para debater prioridades da região

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A governadora Raquel Lyra se reuniu, na tarde desta terça-feira (4), com o governador do Piauí, Rafael Fonteles, no Palácio do Campo das Princesas. O encontro antecede a posse de Fonteles na presidência do Consórcio Nordeste, marcada para ocorrer nesta quarta-feira (5), em Brasília.

"Hoje tive o prazer de receber o governador Rafael Fonteles. Ele veio até o nosso Estado para conversar com empresários pernambucanos sobre o que está acontecendo no Piauí. Ele é alguém que eu admiro muito e com quem sempre busco conversar sobre iniciativas legais que podemos trazer para Pernambuco, para o Nordeste seguir crescendo sem deixar ninguém para trás", afirmou Raquel Lyra.

Na reunião, os gestores debateram sobre temas de interesse de ambos os estados, como transição energética, segurança pública, educação e saúde. Também discutiram formas de atuação para defender o desenvolvimento da região junto ao Congresso Nacional, ao governo federal e aos tribunais superiores.

"Eu não poderia deixar de visitar a governadora para conversar sobre as prioridades da nossa atuação à frente do Consórcio Nordeste. É muito importante que estejamos sintonizados, para que a gente represente de fato os anseios dos nove governadores e governadoras da região", disse Rafael Fonteles.

A posse de Fonteles será às 11h desta quarta, no auditório do 15º andar da sede do Banco do Brasil, em Brasília, logo após a Assembleia Geral do Consórcio Nordeste. A governadora Raquel Lyra participará dos eventos.