Socorro Pimentel substitui Izaías Régis na liderança do governo na Alepe

Fora da liderança do governo, Izaías Régis agora assume o posto de líder do PSDB na Assembleia, substituindo a deputada Débora Almeida

O governo de Pernambuco tem uma nova liderança dentro da Assembleia Legislativa. Sai o deputado Izaías Régis (PSDB), correligionário da governadora Raquel Lyra (PSDB), e entra Socorro Pimentel (União Brasil).

A indicação do nome foi encaminhada à Alepe na última segunda-feira (3), após a sessão de abertura dos trabalhos da Assembleia em 2025, e oficializada no Diário Oficial do Poder Legislativo desta terça (4).

Embora o nome de Izaías Régis ainda fosse ventilado para permanecer no posto, as críticas à falta de articulação dele junto à bancada do Legislativo superaram a boa relação mantida por ele junto à governadora, resultando na substituição.



Em nota, a governadora agradeceu ao trabalho feito por Izaías, que liderava a bancada desde o início da gestão, há dois anos, e deu as boas-vindas a Socorro Pimentel.

"Desejo um trabalho exitoso para a deputada Socorro, que estará à frente do bom diálogo com a Alepe para apresentar nossas ações”, disse Raquel.

Socorro, por sua vez, diz que focará no fortalecimento da relação entre o Legislativo e o Executivo.

"Buscando sempre a harmonia nas discussões e a implementação de políticas públicas que promovam o bem-estar e o desenvolvimento do nosso Estado. Agradeço à governadora Raquel Lyra pela confiança”, registrou a deputada.

Izaías ficou com liderança do partido

Izaías publicou, ainda na última segunda, uma carta de despedida da liderança do governo. No texto, ele desejou sorte a Socorro Pimentel e disse encerrar o período "com a certeza do dever cumprido".

"Durante esses dois anos, exerci essa função com dedicação, sempre buscando defender a gestão e destacar suas conquistas. Agradeço à governadora Raquel Lyra pela confiança e aos colegas parlamentares pelo diálogo respeitoso, que permitiu a aprovação de inúmeros projetos fundamentais para o nosso estado", escreveu.

Fora da liderança do governo, Izaías Régis assume agora o posto de líder do PSDB na Alepe, substituindo a deputada Débora Almeida (PSDB). Além dos dois parlamentares, a sigla tem mais um deputado em Pernambuco: Álvaro Porto, presidente da Casa.

"Assumo essa responsabilidade com o compromisso de fortalecer ainda mais a sigla e seguir contribuindo para o desenvolvimento de Pernambuco. Sucedo a amiga e deputada Débora Almeida, que realizou um grande trabalho à frente da liderança do PSDB na Alepe. Darei continuidade a esse legado, buscando ampliar o diálogo e a atuação do partido em nosso estado", disse Izaías.

Oposição segue com Diogo Moraes

O deputado Diogo Moraes (PSB) seguirá líder da oposição na Alepe nesta legislatura. Ele está no cargo desde junho de 2024, quando substituiu Dani Portela (PSOL), que deixou o posto para disputar a eleição para o governo do estado.

Na última segunda, durante a abertura dos trabalhos da Alepe, Diogo Moraes fez um discurso contundente contra a governadora Raquel Lyra, que estava presente no plenário.

"Que a governadora entenda que governar é construir pontes e não erguer muros. O que vimos foi um governo que reiteradamente falhou no diálogo, seja com esta casa, com servidores públicos e com a sociedade pernambucana. vimos uma gestão fechada, que perde a oportunidade de construir soluções conjuntas", disse Diogo.

Raquel Lyra, por sua vez, discursou falando em fortalecimento da relação entre Executivo e Legislativo.



"Os Poderes fortalecidos são muito importantes para que a gente possa implementar as ações que o nosso povo precisa. Hoje, mais uma vez, vim referenciar e registar o meu compromisso de diálogo com a Alepe, agradecendo pelos anos que passaram e pedindo apoio para que tudo o que precisa ser feito para nosso Estado crescer, sem deixar ninguém para trás, seja feito. Contei com o apoio da Alepe nos dois primeiros anos e tenho certeza de que, no interesse do povo de Pernambuco, não nos faltará o apoio desta Casa Legislativa na aprovação de projetos que dizem respeito à melhoria da qualidade de vida do povo pernambucano”, discursou a governadora.