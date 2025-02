Em Brasília, Raquel Lyra prestigia posse do Consórcio Nordeste e participa de reunião no Palácio do Planalto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Governadora de Pernambuco cumpriu agendas em Brasília e monitorou ações do Governo do Estado, após fortes chuvas que atingiram o Grande Recife

Nesta quarta-feira (5), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), cumpriu agendas em Brasília, onde participou da cerimônia de posse do novo presidente do Consórcio Nordeste, Rafael Fonteles (PT), governador do Piauí, além de um encontro com o presidente Lula (PT), ao lado de outros governadores.

Após a cerimônia, Raquel Lyra, Fonteles e outros quatro governadores participaram de encontro com Lula, no Palácio do Planalto. Na ocasião, Lula parabenizou Fonteles pela presidência do Consórcio. Também estiveram presentes na reunião os governadores João Azevêdo (PSB), da Paraíba; Fátima Bezerra (PT), do Rio Grande do Norte; Elmano Freitas (PT), do Ceará; e Fábio Mitidieri (PSD), de Sergipe.

O encontro também contou com a presença dos ministros Rui Costa e Alexandre Padilha, além do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), e dos vice-governadores Ronaldo Lessa (PDT), de Alagoas, e Geraldo Júnior (MDB), da Bahia.

Ainda na agenda em Brasília, Raquel participou de reunião que tratou das câmaras temáticas do Consórcio Nordeste.

Ao longo do dia, Raquel monitorou as ações de órgãos do Governo do Estado, em meio às fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife (RMR).

Em intervalo das agendas oficiais em Brasília, Raquel Lyra concedeu entrevista a Romoaldo de Souza, onde detalhou o monitoramento das ações de órgãos do Governo do Estado. Raquel também afirmou que se colocou à disposição dos prefeitos da Região Metropolitana do Recife. A governadora enfatizou o pedido para que a população permaneça em casa.

"Estamos com todas as nossas equipes acionadas, Apac, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, acompanhando de perto, monitorando. Infelizmente tivemos um falecimento, de uma pessoa que estava transitando nas calçadas do Recife. Me coloquei à disposição de todos os prefeitos, inclusive da prefeitura do Recife, para que nossos equipamentos e pessoas possam ajudar no retorno da normalidade. O que a gente pode fazer nesse momento é pedir para que as pessoas fiquem em casa", disse.