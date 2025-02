Governador do Piauí, Rafael Fonteles, assume a presidência do Consórcio Nordeste querendo ampliar ações concretas para a regão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O governador do Piauí, Rafael Fonteles, assumiu a presidência do Consórcio Nordeste, em ato realizado nesta quarta-feira (5), em Brasília. "Assumo a presidência do Consórcio Nordeste com o compromisso de dar continuidade ao trabalho que tem fortalecido a nossa região e integrado os nossos estados", disse ele. A cerimônia contou com a presença de ministros do governo Lula, governadores e governadoras da região e presidentes de entidades como a Caixa Econômica Federal e a Sudene.

Para este ano, entre os temas urgentes, segundo Fonteles, está trabalhar a transição energética, o mercado de crédito das instituições públicas de fomento, a segurança pública, o financiamento da saúde, a educação em tempo integral e a educação profissional e técnica.

PARCERIA FEDERAL

Entre os presentes, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, da Fazenda, com quem o Consórcio Nordeste assinou um Acordo de Cooperação do Plano de Transformação Ecológica (PET), que tem como objetivo promover o crescimento econômico da região Nordeste por meio da promoção de investimentos sustentáveis, disse que a região tem, o seu olhar, a "atenção devida". "Todo mundo na (ministério da) Fazenda está orientado para corrigir as desigualdades regionais. Assim teremos um País mais homogêneo do ponto de vista das oportunidades. Então é muito importante para nós olhar para as vantagens competitivas do Nordeste e efetivamente turbinar o desenvolvimento da região, o que beneficia a todo o Brasil”, declarou Haddad.

Além de Fernando Haddad, estiveram presentes no ato de posse do presidente Rafael Fonteles os ministros do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias; da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha; da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck; de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho; da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos; da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo; das Comunicações, Juscelino Filho; do Desenvolvimento Social e Agrário, Paulo Teixeira.

Também participaram da posse os presidentes da Caixa, Carlos Antônio Vieira Fernandes; do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros; do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara; da APEX-Brasil, Jorge Viana; da Sudene, Danilo Cabral; da Embratur, Marcelo Freixo; do Sebrae, Décio Lima; da Ebserh, Arthur Chioro; da Embrapa, Silvia Massruhá; e as senadoras Jussara Lima (PI) e Teresa Leitão (PE).

ASSEMBLEIA DO CONSÓRCIO

Durante a manhã desta quarta, os governadores e governadoras do Nordeste estiveram reunidos na 1ª Assembleia Geral do Consórcio Nordeste de 2025 para definir os temas prioritários que serão trabalhados neste ano para promover o desenvolvimento sustentável e fortalecer a integração da região.

Na reunião ficou definida a reestruturação das subsecretarias e das Câmaras Temáticas do Consórcio, com o objetivo de aprimorar a eficiência operacional e o acompanhamento das agendas prioritárias, garantindo maior efetividade na execução das atividades e no fortalecimento das iniciativas regionais.

Os governadores e governadoras também definiram uma agenda internacional para 2025, que inclui iniciativas, eventos e parcerias no âmbito global, com objetivo de ampliar a visibilidade do Nordeste no cenário internacional, destacando o potencial da região e fortalecendo sua integração com outros países e organismos multilaterais.

LEVANTAMENTO PARA AÇÕES

Um levantamento de dados sobre financiamentos públicos federais no Nordeste, com foco nos recursos concedidos por instituições como o BNDES, Finep e o Fundo da Marinha Mercante, serviu de base para os governadores e governadoras traçarem os temos prioritários para o ano e as estratégias de ação.

"Estamos unidos em busca de soluções conjuntas para os desafios que enfrentamos. A integração entre os estados é fundamental para garantir o desenvolvimento econômico, social e ambiental do Nordeste, e seguiremos trabalhando para ampliar nossa visibilidade no cenário nacional e internacional”, afirmou o presidente do Consórcio Rafael Fonteles.

As atividades do Consórcio Nordeste aconteceram no auditório da sede do Banco do Brasil, em Brasília (DF).