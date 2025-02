Governadora Raquel Lyra oferece apoio a prefeitos de cidades afetadas pela chuva na RMR

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), que cumpre agenda oficial em Brasília, telefonou para prefeitos das cidades mais afetadas pelas chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife nesta quarta-feira (5), para se colocar à disposição dos municípios que necessitem de suporte no atendimento a áreas e pessoas em situação de risco.

Em Brasília, Raquel tem acompanhado as ações de secretarias e órgãos da gestão estadual, para minimizar os impactos causados pelas chuvas na RMR nas últimas horas.

Segundo dados divulgados pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) às 12h50, choveu 134 mm na capital durante as últimas 24 horas. Abreu e Lima, na RMR, foi a cidade com maior acumulado no mesmo período, 177 mm.

“Desde as primeiras horas do dia estou acompanhando o volume de chuvas que tem caído no Grande Recife e coordenando tudo o que está sendo feito pelos órgãos estaduais para mitigar os efeitos desse temporal. Há pouco entrei em contato com vários prefeitos e informei que estamos prontos para ajudá-los com o que for necessário. Nossa prioridade, agora, é o cuidado com as pessoas e a salvaguarda das vidas de quem vive e trabalha nesse chão”, afirmou a governadora.

Vice-governadora monitora ações na Apac

A vice-governadora Priscila Krause (Cidadania) está coordenando o monitoramento na sede da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), no Recife, ao lado do secretário de Recursos Hídricos e Saneamento, Almir Cirilo, do secretário executivo de Proteção e Defesa Civil, Coronel Clóvis Ramalho, e da diretora de Regulação e Monitoramento da Apac, Crystianne Rosal.

De acordo com Priscila Krause, alertas preventivos já haviam sido emitidos desde a última segunda-feira (3), o que permitiu uma atuação antecipada das equipes de emergência.

“Todos os alertas relativos a essa precipitação foram dados desde segunda-feira. As chuvas começaram ontem (4), temos episódios de alguns deslizamentos, mas, até então, sem vítimas. Nossas equipes estão trabalhando para que permaneça dessa forma, e o Corpo de Bombeiros também está com suas equipes nas ruas”, afirmou a vice-governadora.