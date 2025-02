MPPE investiga grupo suspeito de fraude e lavagem de dinheiro em São José da Coroa Grande e Barreiros, na Mata Sul

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Uma operação deflagrada pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) na manhã desta quarta-feira (5) cumpriu mandados de busca e apreensão nas cidades de São José da Coroa Grande e de Barreiros, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. A ação investiga um grupo criminoso suspeito de praticar os crimes de fraude em licitações e lavagem de dinheiro.

A operação Lupa Capitolina foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Pernambuco (Gaeco) e pela Promotoria de Justiça de São José da Coroa Grande.



Durante a investigação, o MPPE constatou a existência de "fortes indícios de conluio entre empresas controladas por um grupo econômico para fraudar as licitações e desviar recursos públicos do município de São José da Coroa Grande". Os crimes investigados ocorreram entre os anos de 2018 e 2022.

O prejuízo causado ao município é estimado em R$ 2.451.464,35.

Segundo o coordenador do Gaeco, promotor Roberto Brayner, o esquema envolve a participação de empresas de fachada, laranjas e possivelmente servidores públicos.

"As empresas investigadas foram beneficiadas em diversos contratos com o município, principalmente na área de serviços de manutenção e de iluminação pública”, afirmou o promotor.

De acordo com o MPPE, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, em que foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos e outros materiais. As diligências envolveram promotores, servidores do MPPE, policiais civis e militares.