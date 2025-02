Felipe D’Ávila defende parlamentarismo e voto distrital misto no Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em entrevista ao programa Passando a Limpo desta quinta-feira (6), na Rádio Jornal, o cientista político e empresário Felipe D’Ávila, que foi candidato à Presidência da República pelo NOVO nas eleições de 2022, criticou o sistema presidencialista e defendeu reformas na política brasileira.

Para o professor, a reeleição não é um problema na política, mas sim sua associação com o presidencialismo. Ele defende que a preocupação deve estar na qualidade do governante, e não no seu tempo de permanência no poder.

“Quatro anos de mandato para um péssimo governador, prefeito ou presidente é uma eternidade para o povo. E oito anos para um bom presidente parece pouco”, diz o político.

Ele julga que o atual sistema de governo do Brasil dificulta a retirada de maus governantes do poder. “É uma experiência traumática, nós temos que fazer o processo de impeachment, mobilizar a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, e deixa muito trauma”.

Como alternativa, o ex-presidenciável defende que o país deveria adotar o parlamentarismo, para permitir maior flexibilidade na política e mudanças menos ‘traumáticas’.

Diferente do presidencialismo, em que o chefe de governo é eleito diretamente pelo povo para um mandato fixo, o parlamentarismo é um sistema em que o chefe de governo, chamado primeiro-ministro, é escolhido pelo Parlamento e depende de seu apoio para governar. Nesse sistema, o presidente assume o papel de chefe de Estado e tem funções mais simbólicas.

No parlamentarismo, “o bom governante pode ser reeleito por tempo indeterminado, você vê primeiros-ministros em vários países que estão 12, 16 anos no poder, e ao mesmo tempo, quando é ruim, cai em menos de um ano”, diz o cientista político.

Congresso Nacional poderoso

Para Felipe D’Ávila, o poder que o Congresso Nacional tem atualmente, por meio das emendas parlamentares, já aproxima a política brasileira de um sistema parlamentarista.

“As emendas parlamentares já representam 34% do orçamento discricionário do país (...) então você já vê que nós já estamos no parlamentarismo, porque, na verdade, o que sobra do dinheiro discricionário é aquilo que é alocado para servir a população”, diz.

O empresário acredita que a eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), pode fazer avançar uma reforma legislativa em direção ao parlamentarismo.

Voto Distrital Misto

Outra medida defendida como ‘fundamental’ pelo professor, e que segundo ele também pode ter espaço no mandato de Motta, é a instituição do voto distrital misto, mecanismo eleitoral que promoveria mais ‘qualidade da representação’.

“Com o voto distrital, você vai dividir o estado em distritos eleitorais do mesmo tamanho e o deputado só vai poder disputar no seu distrito. O que isso faz? Que você conheça melhor o deputado da sua região”, explica.

Para ele, isso ajudaria a acabar com o ‘caciquismo local’ e diminuiria os gastos com campanha, porque ela ficaria restrita a um espaço menor, que é o distrito, em vez de todo o estado.

“Isso deixa a eleição mais igual. Pessoas, cidadãos normais, podem disputar a eleição contra alguém que tem um poder muito local”, pontua.

Por fim, D’Ávila diz que o voto distrital misto permitiria que a população conhecesse melhor os políticos que elegem. “É muito melhor para o eleitor fiscalizar e cobrar quando você sabe quem é o deputado da sua região”.