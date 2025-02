Governo abre crédito suplementar no orçamento 2025 e vai pagar emendas dos deputados de 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Secretário da Casa Civil do Governo do Estado explica dificuldades no pagamento de emendas e confirma liberação de novos recursos

O secretário da casa civil do Governo do Estado, Túlio Vilaça, confirmou esta manhã que a governadora Raquel Lyra abriu crédito suplementar no Orçamento deste ano no valor R$ 83,7 milhões e reempenhou as emendas dos deputados estaduais que não foram pagas em 2024.

Com isso fica garantido o pagamento este do restante de 2024 e mais as emendas de 2025.

Sobre o prazo que se encerra hoje para o Governo responder ao pedido de informações da Alepe a respeito das razões para não quitação das emendas de 2024, ele afirmou que este documento também já foi enviado ao Poder Legislativo.

E apontou as principais razões que constam desse documento como problemas com o CNPJ de entidades para as quais foram destinados recursos, o remanejamento de emendas feitas pelo Legislativo durante o ano, no valor de R$ 180 milhões, o que criou dificuldades burocráticas, e o ano eleitoral que impediu transferências para os municípios durante quatro meses, acabando por concentrar tudo no final do ano.