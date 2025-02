Lula diz que inflação nos seus 2 primeiros anos de governo é menor que na gestão de Bolsonaro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) repetiu, nesta quinta-feira (6), que a inflação nos seus dois primeiros anos de governo foi menor que no governo de Jair Bolsonaro, seja nos primeiros dois anos ou nos dois últimos. Defendeu, ainda, que o preço dos alimentos sejam reduzidos.

"Na medida em que a gente aumenta o salário mínimo acima da inflação, aumenta a massa salarial, precisamos compensar com uma redução do preço dos alimentos. Se comparar a inflação dos últimos dois anos, de 7,6%, e com os dois primeiros anos do Bolsonaro, de 27,4%. Nos últimos dois anos do Bolsonaro, foi 22%. Nós estamos trabalhando, conversando com empresários, usando a competência da Fazenda, da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário", declarou.

Lula concedeu entrevista às rádios Metrópole e Sociedade, da Bahia, nesta quinta-feira. O presidente da República defendeu que o agronegócio brasileiro produza mais alimentos para que o preço da comida seja barateado. Negou qualquer possibilidade de fazer um congelamento de preços para evitar novos aumentos dos alimentos.

"Temos que ver o que fazer para garantir que a cesta básica caiba no orçamento do povo com certa flexibilidade", disse o presidente.

Lula disse estar "trabalhando com muito afinco para solucionar o preço dos alimentos" e adiantou que na próxima semana terá reunião com produtores de carne e de arroz para discutir o assunto. "Comida barata na mesa do trabalhador é algo que estamos perseguindo."

Lula criticou a antiga gestão do Banco Central

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar a antiga gestão do Banco Central (BC), de Roberto Campos Neto, que, segundo o presidente da República, "deixou uma arapuca" na autoridade monetária com novos aumentos da taxa de juros já previstos para este ano.

"O problema sério é que tivemos um aumento do dólar porque a gente teve um Banco Central totalmente irresponsável, que deixou uma arapuca que a gente não pode desmontar de uma hora para a outra. A gente não pode dar um cavalo de pau em um navio do tamanho do Brasil", disse Lula, poupando o novo presidente do BC, Gabriel Galípolo, de qualquer crítica.

Lula concedeu entrevista às rádios Metrópole e Sociedade, da Bahia, nesta quinta-feira, 6. "Acho que o aumento do dólar mostra que as loucuras que estava acontecendo nos EUA durante a campanha eleitoral contribuíram muito para a alta e agora ele começa a se ajustar. Ele se ajustando, acho que os produtos vão ficar mais aqui, povo vai produzir mais e com mais qualidade, e estou convencido de que a gente vai resolver este problema logo logo", afirmou.

