Marconi Perillo é alvo de operação da PF sobre desvio de dinheiro da saúde

Ex-governador de Goiás e presidente do PSDB tem bens sequestrados pela Justiça em investigação sobre esquema milionário entre 2012 e 2018

O ex-governador de Goiás e atual presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, foi alvo de mandado de busca e apreensão da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (6). A ação faz parte da Operação Panaceia, que apura o desvio de dinheiro da saúde para políticos entre os anos de 2012 e 2018.

A operação é feita em conjunto com a Controladoria Geral da União e realiza ao todo 11 mandados de busca e apreensão em Goiás e no Distrito Federal. Os investigados tiveram mais de R$ 28 milhões sequestrados por determinação da 11ª Vara Federal.

Além do desvio de dinheiro, a PF investiga os crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de capitais e organização criminosa.

Desvio por organização social

As investigações da PF visam apurar se houve desvios do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio de uma organização social contratada pelo Governo de Goiás para gerenciar dois hospitais estaduais do estado.

A organização teria subcontratado empresas de seus próprios administradores e associadas a políticos, de modo que parte do dinheiro recebido retornava para essas pessoas, prática é proibida pela legislação brasileira.



Segundo a PF, a organização social recebeu mais de R$ 900 milhões de recursos do SUS por meios de contratos com o estado de Goiás.

