Vereadores mostravam preocupação com Córrego da Bica em requerimentos. Governista fala em R$ 15 milhões investidos no bairro

Nos últimos quatro anos, ao menos 19 requerimentos foram enviados por vereadores à Prefeitura do Recife pedindo obras de contenção no Córrego da Bica

Entre 2021 e 2025, ao menos 19 requerimentos foram enviados por vereadores à Prefeitura do Recife, solicitando obras de contenção de barreira ou vistorias no Córrego da Bica, no bairro de Passarinho, Zona Norte do Recife, onde um deslizamento de terra vitimou duas pessoas, na madrugada desta quinta-feira (5), em decorrência das fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana (RMR), desde a última quarta-feira (4).

A maioria das proposições identificadas veio de vereadores da oposição, que protocolaram 10 requerimentos sobre o tema, dos hoje ex-vereadores Ronaldo Lopes (PP) e Pastor Júnior Tércio (PP), entre os anos de 2022 e 2024. Os vereadores da base do governo registraram nove proposições, sendo oito do vereador Almir Fernando (PSB) e uma de Felipe Francismar (PSB), entre 2021 e 2024. Os dados estão disponíveis na Plataforma de Processos Digitais da Câmara Municipal do Recife.

Líder do governo afirma que Prefeitura investiu mais de R$ 15 milhões em obras no bairro

O líder do governo João Campos na Câmara, Samuel Salazar (MDB), lamentou o ocorrido no Córrego da Bica e prestou solidariedade às famílias das vítimas. Salazar também destacou que o momento pede “união e respeito” e que, diante de uma situação como essa, “não é hora de fazer política”.

“O que aconteceu no Córrego da Bica é uma tragédia que nos comove profundamente. A perda dessas duas vidas deixa toda a cidade em luto e minha solidariedade está com as famílias das vítimas neste momento tão difícil. Mais do que nunca, precisamos de união e respeito. É importante lembrar que, diante de uma situação como essa, não é hora de fazer política. O foco agora deve ser em apoiar as famílias afetadas e garantir a segurança da população”, disse.

Salazar também destacou as ações da prefeitura na região, onde afirma que a gestão municipal tem atuado “de forma constante” na redução dos riscos em áreas vulneráveis, destacando o investimento de mais de R$ 15 milhões no bairro de Passarinho, para nove obras de contenção de encostas nos últimos quatro anos, com cinco trechos no Córrego da Bica.

“Essas ações já beneficiaram mais de 1.200 pessoas diretamente. Através do Programa Parceria, outras 207 obras também foram concluídas na região, com um investimento de R$ 912 mil, e outras 17 estão em andamento”, disse.

Líder do governo na Câmara Municipal, Samuel Salazar (MDB) destacou o investimento de mais de R$ 15 milhões no bairro por parte da Prefeitura do Recife - CARLOS LIMA/ CMR

Salazar também destacou que mais três “obras importantes” serão realizadas no bairro, com recursos do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do Governo Federal.

O líder do governo ressaltou o volume de chuvas em 24 horas no Recife, que ultrapassou os 200mm, mais que o dobro previsto para o mês de fevereiro.

“Esse volume extremo satura qualquer solo e, com isso, aumenta o risco de deslizamentos, especialmente nas áreas de morro”, detalhou.

Ainda segundo Salazar, os requerimentos são “instrumentos” usados pelos vereadores, para solicitar ações, cuja execução “depende de uma série de fatores”, como viabilidade técnica e orçamento disponível.

“Por outro lado, requerimentos são instrumentos que os vereadores usam para solicitar ações ou informações ao Poder Executivo. Contudo, a execução das obras depende de uma série de fatores, como a viabilidade técnica e o orçamento disponível, por exemplo, para que dê condições de que a Prefeitura execute”, concluiu.

Líder da oposição diz que falta de retorno da Prefeitura sobre requerimentos é “muito comum”

Em contato com a reportagem do Jornal do Commercio, o vereador Felipe Alecrim, líder da oposição e autor de um dos requerimentos aprovados e enviados à gestão municipal, destacou que “não houve nenhum retorno” da Prefeitura do Recife em relação ao requerimento aprovado e enviado em maio de 2022.

“Não houve nenhum retorno da Prefeitura com relação ao requerimento que nós aprovamos no Plenário da Câmara em 2022, solicitando as obras no Córrego da Bica, as obras de contenção de encosta”, disse.

Para o vereador Felipe Alecrim (Novo), líder da oposição, a falta de retorno da gestão municipal sobre requerimentos enviados é "muito comum" - CÂMARA DOS VEREADORES

Felipe destacou que a falta de retorno por parte da gestão municipal sobre os requerimentos é algo “muito comum”.

“É muito comum, inclusive, que a Prefeitura não dê feedback nenhum com relação aos requerimentos que são aprovados aqui na Câmara Municipal”, afirmou.

“Nunca tivemos nenhum retorno, nem dos colegas que também apresentaram requerimento para aquela área, nem da situação, nem da oposição, e a gente sempre trabalha e constrói com informações oficiais. A gente sempre espera ter formalmente o retorno da Prefeitura com relação à realização daquele serviço específico”, complementou.

O líder da oposição enfatizou que há “ampla discussão” na Câmara sobre o tema, com proposições de vereadores da base e da oposição.

“Existe uma ampla discussão aqui na Câmara Municipal, uma ampla cobrança dos vereadores, inclusive vereadores da situação, não só da oposição, para que esses serviços sejam realizados e que a população possa viver com mais dignidade e segurança”, afirmou.



Duas pessoas morreram após deslizamento de barreira no Recife; prefeito confirma óbitos