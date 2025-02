Ex-secretário de João Campos, Aldemar Santos assume Superintendência-Geral da Alepe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dema, como é conhecido, foi secretário de Governo do prefeito do Recife, atuando principalmente na articulação política da gestão socialista

Após deixar o cargo de secretário de Governo da gestão do prefeito João Campos (PSB), Aldemar Santos, conhecido no meio político como "Dema", foi nomeado superintendente-geral da Assembleia Legislativa de Pernambuco. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da Alepe desta sexta-feira (7).

Aldemar Santos é advogado, servidor concursado do Tribunal de Contas do Estado e tem um extenso currículo como servidor público. Passou pela Procuradoria-geral de Jaboatão dos Guararapes e foi coordenador jurídico do Complexo Industrial e Portuário de Suape.

Ato de nomeação de Adelmar Santos - Reprodução / Diário Oficial Alepe

Como superintendente-geral da Casa de Joaquim Nabuco, Dema ficará responsável por planejar, coordenar, dirigir e acompanhar as atividades administrativas, operacionais e financeiras da Alepe.

Além disso, irá atuar em parceria com os demais órgãos da Assembleia Legislativa, visando agilizar e desburocratizar o processo de tomada de decisão, e garantia do bom andamento das atividades internas da Casa. Dema assume o lugar de Isaltino Nascimento, que saiu da Alepe para assumir a secretaria de Educação do Cabo de Santo Agostinho, na gestão de Lula Cabral (Solidariedade).

Com essas novas atribuições, Aldemar deverá atuar em conjunto com o primeiro-secretário da Alepe, o deputado Francismar Pontes (PSB), que foi eleito para o biênio 2025-2027.

Nome fortemente ligado ao PSB, Dema é conhecido pelo amplo poder de articulação nos bastidores políticos. Nesse sentido, ele também poderá atuar junto aos deputados estaduais nas tratativas para as eleições de 2026.

Dema deixou prefeitura em 2024

Dema se despediu da gestão João Campos no final do ano passado. Em uma publicação nas redes sociais, ele afirmou que contribuiu politicamente com a gestão do pessebista.

No texto, o articulador chegou a classificar a gestão de Campos como a "maior revolução política" que o Recife já viu. Além disso, rendeu elogios ao socialista.

"Pude ainda, enquanto homem preto, em alguma medida, dar voz a meus irmãos de cor, sendo, por muitas vezes, abordado por eles com a mensagem que aquele gesto do prefeito João Campos (o de 'empoderar' um negro em um cargo tão importante) ascendeu neles a certeza de que nós, negros e negras, podemos ser o que nós quisermos ser, queiram ou não queiram os 'juízes'", afirmou na época.

Após a saída de Dema, a articulação política da Prefeitura do Recife, agora comandada pela Secretaria de Relações Institucionais, está nas mãos de Raul Henry (MDB).

