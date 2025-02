Álvaro Porto transmite presidência da Alepe a Rodrigo Farias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, deputado Álvaro Porto (PSDB), transmitiu, neste sábado (08), o cargo ao vice-presidente da Casa, deputado Rodrigo Farias (PSB). Até o dia 21 deste mês, Porto cumpre licença de caráter cultural nos Estados Unidos.

Como determina o artigo 37 do Regimento Interno da Assembleia, está publicado no Diário Oficial neste sábado, ofício em que o presidente comunica ao vice-presidente do Legislativo a ausência do território nacional.

Mudança temporária de comando: Ricardo Farias assume presidência da Alepe - Divulgação

CONFIANÇA

“A Assembleia Legislativa estará muito bem presidida neste período. O deputado Rodrigo Farias tem o respaldo e a confiança dos pares e saberá comandar os trabalhos com competência, tranquilidade e disponibilidade para o diálogo”, afirma Porto.

Para Rodrigo Farias, assumir a presidência da Alepe inteirinamente é uma honra. "Recebo essa missão com grande senso de responsabilidade. Durante esse período, estarei em plena consonância com o presidente Álvaro Porto, garantindo a continuidade dos trabalhos com diálogo e compromisso com Pernambuco", afirmou Farias.