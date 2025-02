Terezinha Nunes: Entendimento de Raquel Lyra com Miguel Coelho tem potencial de embaralhar jogo de 2026

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Caiu como uma bomba no meio político pernambucano a informação revelada, em primeira mão, pelo Blogdellas em 29 de janeiro e reproduzida pelo Jornal do Commercio, sobre o encontro, a portas fechadas, realizado no Palácio do Campo das Princesas entre a governadora Raquel Lyra e o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho.

Na ocasião, os dois discutiram, concretamente, o reatamento do relacionamento político e a governadora fez o convite a Miguel para que aceitasse fazer parte de sua equipe.

Antes ela se penitenciou pelo erro cometido no início de sua administração quando não o incluiu na primeira equipe formada e disse da importância que uma aliança dos dois teria para o futuro de Pernambuco.

Miguel até hoje não falou, publicamente, sobre o assunto – está em viagem internacional – mas esta sexta-feira a governadora confirmou o encontro em entrevista ao jornalista Elielson Lima. Adiantou que os dois conversaram sobre política, União Brasil - partido de Miguel - e sobre Petrolina.

No encontro com o ex-prefeito este blog apurou que ela, que já tem o apoio do deputado federal Mendonça Filho, do União Brasil, manifestou o desejo de ter a legenda por inteiro em sua base de apoio o que incluiria Miguel, o deputado federal Fernando Filho e o estadual Antonio Coelho (os demais deputados estaduais já votam com o Governo na Alepe). Os dois ficaram de voltar a conversar no retorno do ex-prefeito.

Deputados animados com Raquel Lyra

“Agora a coisa vai”, comentou esta semana na Assembleia um deputado da base governista em comemoração ao reatamento entre Raquel e Miguel. Ele se referia à importância que, no seu entender, teria o apoio do União Brasil à governadora e à sua reeleição.

Na verdade, com 59 deputados federais e o terceiro maior tempo de TV – só perde para o PL e o PT - a legenda é o sonho de consumo de qualquer candidato que deseje disputar 2026.

Segundo este mesmo parlamentar, que falou em off, “ a governadora cometeu o maior erro político quando se afastou de Miguel Coelho, que a apoiou no segundo turno, e deu munição ao adversário João Campos que atraiu os Coelhos para a sua base municipal, consolidando sua liderança”.

Para ele, o mesmo efeito terá, em sentido contrário, o retorno de Miguel ao campo político de Raquel, mexendo no tabuleiro das peças que se movem visando a eleição estadual daqui a dois anos.

Isso vai ocorrer mesmo? Por enquanto está em construção mas o prego não foi batido, como se comenta nos bastidores da Assembleia. “ Estamos trabalhando” argumenta uma fonte próxima à governadora, referindo-se aos entendimentos que tiveram início e, segundo ela, vão prosseguir.

Raquel Lyra teria dois ganhos com aliança

A cientista política Priscila Lapa diz que, se concretizar a aliança com Miguel, a governadora “não só ganha nacionalmente neste momento em que estão havendo tantas movimentações partidárias e que ela mesma fala em mudar de legenda, como regionalmente.

Miguel tanto ajudou muito Raquel em 2022 assegurando a ela uma grande votação em sua região, como pode neste momento em que ela ainda não fez entregas importantes, ser o reforço fundamental para sua campanha de 2026 em sua base de apoio.

Ela acha que a governadora "quase perde o time em relação a este assunto. Miguel ficou no canto dele e até se aproximou de João Campos por absoluta falta de opção".

Sobre o União Brasil, Priscila entende que, "como partido de centro, ele fugiu da polarização nacional e hoje tanto está no Governo Lula como no de Tarcísio, em São Paulo" Essa condição, no seu entender, favorece o entendimento da legenda com Raquel de forma mais ampla.

Senado aproxima Miguel de Raquel

O fato de Raquel, ao contrário do prefeito João Campos, não ter, até o momento, nomes expressivos de pré-candidatos ao Senado pode ter ajudado Miguel a sentar à mesa.

Ele chegou a confessar, recentemente, a um interlocutor insegurança sobre o palanque de João Campos, dizendo que o prefeito não só nunca havia lhe garantido que iria disputar o Governo nem como pensava em compor sua chapa para o Senado.

A respeito deste assunto, recentemente divulgou-se que o prefeito já teria um nome certo para o Senado, que seria o ministro Silvio Costa Filho e que havia reservado a segunda vaga á espera do PT, que pretende reeleger o senador Humberto Costa, reservando para os Coelhos a vaga de vice.

Na ocasião, ganhou repercussão uma declaração do ex-senador Fernando Bezerra Coelho, lançando o nome de Miguel para o Senado e deixando claro que os Coelhos não tinham interesse na vice.

Vagas para Miguel e Humberto?

O parlamentar também acredita que a polêmica do Pix está no caminho para ser "assunto superado" - Jefferson Rudy

Ninguém acredita em entendimento da governadora com Miguel que não passe pelo compromisso com uma vaga para o Senado.

Mesmo que Raquel tenha no seu radar a possibilidade de garantir uma vaga para Humberto, caso o PT venha a apoiá-la, isso não a impediria de atenderá postulação de Miguel.

Mas, independente da luta pelo Senado, é certo que o reatamento da governadora com o ex-prefeito causaria uma mossa na base de apoio do prefeito João Campos.

Como afirma Priscila Lapa “o apoio de Miguel teria dois efeitos, o de ajudar a governadora na região por ele dominada e o de evitar um reforço maior para João Campos na mesma região. Ele ficou aguardando o tempo dela e não se desgastou. Agora tem condições, se desejar, de fazer o caminho de volta”.