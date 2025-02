Mário Frias, ex-secretário de Bolsonaro, critica Lei da Ficha Limpa e aliados buscam mudar regras para 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Deputado chama legislação de "imbecilidade da esquerda", enquanto parlamentares do PL tentam alterar normas para viabilizar candidatura de Bolsonaro

O deputado federal Mário Frias (PL-SP), ex-secretário de Cultura do governo Bolsonaro, criticou duramente a Lei da Ficha Limpa, classificando-a como uma "imbecilidade da esquerda".

A declaração ocorre em meio a movimentações de parlamentares do Partido Liberal (PL) para alterar a legislação, com o objetivo de abrir caminho para uma possível candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2026, como mostrou o Estadão.

Leia Também Hugo Motta questiona período de inelegibilidade e Lei da Ficha Limpa, podendo favorecer Bolsonaro

Críticas à legislação

"A lei da ficha limpa é uma daquelas imbecilidades de esquerda que a sociedade compra sem sequer refletir. A turma que adora idolatrar a burocracia não eleita atribuiu a ela o poder de impedir eleição popular", afirmou Frias.

No entanto, a Lei da Ficha Limpa não foi criada por políticos de esquerda, mas sim por um grupo de juristas e enviada ao Congresso Nacional com 1,6 milhão de assinaturas de apoio popular.

Frias também argumentou que a lei permitiu a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022, após a anulação das condenações do petista pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin, mas poderia impedir Bolsonaro de concorrer em 2026.

"Essa conversa de que a Lei da Ficha Limpa é para impedir criminoso de se candidatar se esbarra na realidade de um ex-condenado como o Lula presidente e de um Bolsonaro podendo ficar inelegível, pela ridícula acusação de golpe de estado", afirmou.

Movimentações no Congresso

Aliados de Bolsonaro no PL estão trabalhando em duas frentes para alterar a Lei da Ficha Limpa.O deputado Bibo Nunes (PL-RS) propôs um projeto de lei complementar (PLC) que reduziria o tempo de inelegibilidade de oito para dois anos.

Se aprovada, a mudança permitiria que Bolsonaro, atualmente inelegível até 2030, dispute as eleições presidenciais de 2026.

Outra proposta, apresentada pelo deputado Hélio Lopes (PL-RJ), exige uma condenação na Justiça civil comum para que a inelegibilidade seja aplicada.

A medida também beneficiaria Bolsonaro, que foi condenado pelo TSE por abuso de poder político durante as eleições de 2022.