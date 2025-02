João Campos e Miguel Coelho se reúnem no Recife; prefeito fala em construção "que aponta para o futuro"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), recebeu o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho (UB), para almoço na Prefeitura do Recife, nesta segunda-feira (10). O encontro foi registrado por João nas redes sociais, onde destacou que os dois trocaram experiências de gestão e a discussão de "caminhos que ajudam a melhorar a vida das pessoas".

O deputado federal Fernando Filho (UB) e o deputado estadual Antônio Coelho (UB), irmãos de Miguel, também participaram do encontro, além do vice-prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB).

Nas redes sociais, João Campos registrou o encontro com Miguel, com elogios ao ex-gestor petrolinense, destacando a capacidade política e a experiência na gestão municipal.

"Sempre muito bom poder conversar com Miguel, trocar experiências de gestão e discutir caminhos que ajudam a melhorar a vida das pessoas. Sua experiência à frente da Prefeitura de Petrolina e sua capacidade política reforçam essa construção estabelecida hoje e que aponta para o futuro", disse.

Miguel encontra João um dia após detalhar reunião com Raquel Lyra

O encontro entre João e Miguel acontece um dia após o ex-prefeito de Petrolina publicar vídeo, na tarde do último domingo (9), onde detalha a reunião com a governadora Raquel Lyra (PSDB), no Palácio do Campo das Princesas. Em 2022, Miguel apoiou Raquel no segundo turno, mas hoje tem alinhamento com João Campos.

No vídeo, Miguel afirma que "muita historinha saiu" sobre o encontro e que “cenários hipotéticos e fantasiosos” foram colocados, sobre as especulações em torno da reunião com a chefe do Executivo estadual.

“Tive sim uma conversa com a governadora Raquel, a convite dela, fui a seu encontro até por uma questão de educação, de respeito e de cortesia. Nesse encontro, onde a gente conversou muito sobre o estado de Pernambuco, sobre o nosso partido, entre outros assuntos, deixei claro que o nosso posicionamento político era muito transparente", disse Miguel.

Ainda no vídeo, Miguel reafirmou a intenção de disputar uma vaga no Senado e detalhou as pretensões do União Brasil para 2026 em Pernambuco.

“Nosso interesse no União em Pernambuco é único, é construir uma bancada forte com mais deputados federais, com mais deputados estaduais e todos sabem, não escondo de ninguém a nossa pretensão e vamos trabalhar assim para estar na chapa majoritária, disputando a vaga do Senado Federal no ano de 2026”, detalhou.

João tem nome lançado para governo em 2026 por presidentes nacional e estadual do PSB

João Campos teve o nome colocado para a disputa do pleito estadual em 2026 por Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, e por Sileno Guedes, presidente estadual da legenda.

Carlos Siqueira, em declaração à Folha de São Paulo, no último domingo (9), afirmou que aconselharia João a disputar o governo de Pernambuco "em qualquer circunstância. Na última sexta-feira (7), Siqueira lançou a candidatura de João Campos para a presidência nacional do PSB.

"Em qualquer circunstância, eu aconselharia [João a disputar o governo]. Porque acho que a liderança cresce ganhando ou perdendo eleições", afirmou o presidente pessebista.

Já Sileno Guedes, em entrevista à TV Nova Nordeste nesta segunda-feira, afirmou que João é o nome que "reúne as melhores condições" para representar o PSB na disputa do pleito estadual, além de enfatizar que não há plano B para o partido em 2026.

"O PSB vai ter sim uma candidatura. Eu acho que o nome do prefeito João Campos é o melhor nome do PSB, o nome mais forte do partido, que reúne as melhores condições para disputar essa eleição. João aponta para o futuro, é uma renovação geracional do nosso partido. Tanto é que será, agora em maio, certamente, eleito presidente nacional do nosso partido, mudando nacionalmente a interlocução do PSB para uma nova geração", disse.

"Acho que o prefeito João Campos, pela forma como ele administra o Recife, pela forma como ele vem se colocando, pela sua postura política e sobretudo, pela sua postura administrativa comprovada aqui em Recife, ele sim é o melhor quadro para liderar o PSB nessa discussão", complementou.

