Miguel Coelho assume presidência do União Brasil em Pernambuco; Mendonça Filho fica com a vice

O União Brasil definiu, nesta segunda-feira (10), os nomes para comandar a comissão provisória do partido em Pernambuco. Miguel Coelho, ex-prefeito de Petrolina, foi nomeado para a presidência, enquanto o deputado federal Mendonça Filho ficará com a vice-presidência. Carlos Andrade Lima, atual secretário de Desenvolvimento Econômico do Recife, é o secretário-geral da legenda em Pernambuco.

Miguel Coelho, agora presidente do União Brasil em Pernambuco, ressaltou que o partido é "um dos principais" do Brasil, além de destacar que a decisão pela nova diretoria tranquiliza os filiados e inicia uma nova fase para a legenda a nível estadual.

“O União Brasil é um dos principais partidos de nosso país. Pernambuco, por toda sua importância socioeconômica e sua história política, é estratégico para o crescimento partidário, a busca de novos quadros políticos e de projetos tanto para o Brasil, quanto para Pernambuco. Com essa decisão, tranquilizamos todos os filiados e iniciamos uma nova fase. Agora é um momento de conversar, unir as lideranças e trabalhar para elaborar uma agenda de compromissos e objetivos para o partido, mas, principalmente, para o nosso estado”, afirmou.

Nas redes sociais, Miguel celebrou a indicação para a presidência da legenda em Pernambuco, destacando que a nova diretoria irá trabalhar com diálogo e "respeito a todos que pensam diferente".

"Vamos trabalhar sempre ouvindo, sempre conversando, dialogando e com respeito a todos que pensam diferente da gente. Tenho a alegria de poder dizer que terei na vice-presidência, o deputado federal Mendonça Filho, o deputado federal Fernando Filho, terei como secretário. O secretário-geral, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Recife, Carlos Andrade Lima e tantos outros amigos que irão nos ajudar a poder fazer do União um partido plural, mas um partido grande"

Mendonça Filho, agora vice-presidente estadual do União Brasil, se manifestou em nota (confira nota na íntegra ao final da matéria), onde destacou que Miguel, por estar sem mandato, terá tempo para se dedicar ao comando da legenda em Pernambuco. Também em nota, Mendonça afirmou que continuará trabalhando para o fortalecimento das bases e na preparação para as eleições de 2026.

O acordo para a nova direção em Pernambuco foi assinado pelo presidente nacional do partido, Antônio de Rueda, e o vice-presidente ACM Neto.

Em outubro do ano passado, o diretório estadual do União Brasil havia sido dissolvido após decisão judicial. Com isso, uma comissão interventora foi criada para realizar uma transição, até que a executiva nacional definisse o novo comando para o partido em Pernambuco. A nova diretoria estadual já foi oficializada na Justiça Eleitoral.

União Brasil em Pernambuco vive divisão interna

Com a nova diretoria do estadual definida, ainda que em formato de comissão provisória, é incerta a definição de posicionamento do União Brasil em Pernambuco, visando o pleito estadual em 2026, dada a divisão interna que vive o partido.

O grupo do agora presidente estadual Miguel Coelho, que também conta com os irmãos Fernando Filho (deputado federal) e Antônio Coelho (deputado estadual), tem alinhamento com o prefeito do Recife João Campos (PSB).

Como sinal do alinhamento, Antônio chegou a figurar no secretariado municipal, se licenciando da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) para assumir a secretaria de Turismo e Lazer, em 2024. Na Alepe, o UB está em um dos blocos governistas da Casa.

No novo secretariado municipal, João Campos indicou Carlos Andrade Lima, agora secretário-geral da legenda em Pernambuco, para a secretaria de Desenvolvimento Econômico do Recife.

João Campos se manifestou sobre a nova direção do União Brasil em Pernambuco, parabenizando Miguel Coelho e Carlos Andrade Lima.

"Um novo momento para o União Brasil em Pernambuco. Quero parabenizar Miguel Coelho por assumir a presidência do partido aqui no Estado e também Carlos Andrade Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do Recife, que será agora secretário-geral do União Brasil em Pernambuco. Tenho certeza que será um mandato de construção e avanço", disse, em publicação no X.

Por outro lado, o grupo político do deputado federal Mendonça Filho tem alinhamento com a governadora Raquel Lyra (PSDB). Após a decisão judicial que dissolveu o antigo diretório estadual do UB, em dezembro, de 2024, Mendonça Filho e Fernando Filho, em contato com a reportagem do JC, não negaram as divergências internas e deixaram claro que 2026 será tratado em 2026.

“Nós temos campos divergentes, entre a minha posição e de Fernando Filho, mas a gente se respeita. Eu defendo uma linha de alinhamento com o governo Raquel Lyra, ele tem um alinhamento mais com o prefeito do Recife João Campos. Vamos, cada um, cuidar do seu espaço dentro do partido, estou fortalecendo o meu campo e os aliados dentro do União Brasil, para que a gente possa ter uma boa chapa de candidatos a deputado estadual em 2026, uma boa chapa de candidatos a deputado federal e o partido possa protagonizar um papel relevante”, disse Mendonça.

“Mendonça está de um lado, nós estamos do outro, mas eu e ele temos um alinhamento com a Direção Nacional de que 2026 nós vamos tratar em 2026”, afirmou Fernando Filho.

Miguel teve encontros com Raquel e João

Antes de ser anunciado como novo presidente do União Brasil em Pernambuco, Miguel Coelho teve encontros com Raquel Lyra e João Campos.

No domingo (9), Miguel foi às redes sociais para esclarecer o encontro com a governadora de Pernambuco. Segundo o ex-prefeito de Petrolina, o convite partiu de Raquel e a conversa tratou sobre o União Brasil e Pernambuco, mas que deixou "transparente" o posicionamento político do seu grupo.

“Tive sim uma conversa com a governadora Raquel, a convite dela, fui a seu encontro até por uma questão de educação, de respeito e de cortesia. Nesse encontro, onde a gente conversou muito sobre o estado de Pernambuco, sobre o nosso partido, entre outros assuntos, deixei claro que o nosso posicionamento político era muito transparente", disse Miguel.

Miguel aproveitou para reafirmar a posição do seu grupo político de disputar uma vaga no Senado, onde o seu nome tem sido colocado para a disputa.

“Nosso interesse no União em Pernambuco é único, é construir uma bancada forte com mais deputados federais, com mais deputados estaduais e todos sabem, não escondo de ninguém a nossa pretensão e vamos trabalhar assim para estar na chapa majoritária, disputando a vaga do Senado Federal no ano de 2026”, detalhou.

Já nesta segunda-feira, Miguel teve encontro com o prefeito do Recife João Campos, em um almoço na Prefeitura, que contou com a presença de Fernando Filho, Antônio Coelho e do vice-prefeito Victor Marques (PCdoB).

Nas redes sociais, João Campos registrou o encontro com Miguel, com elogios ao ex-prefeito de Petrolina, destacando a "capacidade política" do agora presidente estadual do União Brasil e a experiência na gestão municipal.

"Sempre muito bom poder conversar com Miguel, trocar experiências de gestão e discutir caminhos que ajudam a melhorar a vida das pessoas. Sua experiência à frente da Prefeitura de Petrolina e sua capacidade política reforçam essa construção estabelecida hoje e que aponta para o futuro", disse João.

Confira a nota de Mendonça Filho na íntegra abaixo:

"O acordo firmado entre o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, e o vice-presidente, ACM Neto, definiu a nova composição executiva provisória estadual do partido em Pernambuco, com o ex-prefeito Miguel Coelho como presidente e Mendonça Filho, na vice-presidência.

A resolução dividiu a composição da Executiva estadual, de forma equilibrada, entre indicados pelos deputados Mendonça Filho e Fernando Coelho Filho.

O deputado federal, Mendonça Filho, afirmou que Miguel está sem mandato e terá tempo para se dedicar ao comando partidário. Membro da Executiva Nacional, Mendonça Filho, afirmou que continuará trabalhando para o fortalecimento das bases partidárias e na preparação das eleições de 2026."

