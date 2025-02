Morosidade do Judiciário colabora para alta nas decisões monocráticas dos tribunais, afirma Francisco Queiroz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ex-desembargador e ex-diretor da Faculdade de Direito do Recife concedeu entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, nesta segunda

O ex-desembargador Francisco Queiroz foi entrevistado pelo programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, e defendeu mudanças na tramitação dos processos em curso no Supremo Tribunal Federal (STF) para diminuir a morosidade do Judiciário.

Queiroz, que também é ex-diretor da Faculdade de Direito do Recife, contou que a demora no julgamento de processos se dá por conta do excesso de demandas.

Na visão dele, esse acúmulo de matérias também é um fator determinante para o aumento no número de decisões monocráticas proferidas pela Suprema Corte. Nos últimos anos, esse tipo de decisão aumentou exponencialmente.

Enquanto em 2007 foram expedidas seis liminares individuais, em 2020 foram 92. No ano passado, esse número foi de 71.

“A Constituição de 88 alargou o conjunto de direitos, e isso é bom. Por outro lado, não criou uma estrutura na administração para resolver essas demandas. Há uma enxurrada de processos crescente nos tribunais, inclusive nos superiores", analisou Francisco Queiroz.

"Quando você pega 22,8 mil processos e divide por 11 ministros [do STF], dos quais um é o presidente e ele só recebe processos excepcionais, cada um vai receber 2 mil processos, o que dá mais ou menos 200 processos por mês. E todos esses processos são extremamente complexos”, acrescentou.

Na visão dele, o processo atual de tramitação segue uma dinâmica morosa, que favorece as decisões monocráticas. Atualmente, as matérias são colocadas em pauta, depois um ministro relata, um revisor examina, para só depois colocar numa sessão para três julgarem.

“Se você imaginar que os processos devem ser sempre julgados no colegiado, eles não vão ser julgados dentro de um tempo razoável. O que eu penso que deve acontecer é que, nos processos de muita relevância, como ADIs, o relator conceda liminar e em um prazo ‘X’ tenha que levar para julgamento. O que acontece é que o ministro dá a liminar e fica aguardando o momento que ele acha oportuno para que sua posição seja prevalente”, apontou.

Ministros em posições antagônicas

Questionado sobre como enxerga as posições antagônicas de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal em relação a seus pares, em decorrência de suposta preferência política, Queiroz afirmou que o ministro deveria ter consciência da importância da indicação que recebeu para o posto.

Na visão dele, um ministro deve entender que, a partir da indicação para o posto, ele passa a ser tão ministro quanto outro qualquer, e que esse desprendimento de visões pessoais durante os julgamentos é a raíz da ideia de vitaliciedade do posto.

“Um dos melhores ministros que o STF teve foi Moreira Alves, um dos últimos nomeados na época do regime militar. Foi um grande ministro, extremamente isento. O ministro não pode se sentir vinculado a quem o indicou, se não ele não tem condição de ser ministro. Cada um de nós tem um posicionamento religioso, político, posso ser conservador, progressista, tudo bem. Mas eu não posso levar aquilo para julgar os processos a partir desse posicionamento”, defendeu.

Relação com Legislativo

Em relação à postura do Supremo Tribunal Federal ao receber pautas vindas do Legislativo, Franciso Queiroz entende que o Judiciário “virou um órgão revisor de matérias”.

“Tenta-se usar o Supremo como uma instância adicional ao Legislativo, isso está errado. E o Supremo tinha que ter uma posição de barrar isso, mas a gente sabe que o Supremo age ao sabor de suas conveniências”, disparou.

O ex-desembargador entende que essas pautas só deveriam ir para o Supremo quando ocorresse flagrante violação à Constituição.