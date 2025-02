Presidente do PSB quer que João Campos dispute o governo de Pernambuco em 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Carlos Siqueira declarou que prefeito do Recife precisa disputar pleito majoritário para despontar como liderança política nacional

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, declarou à Folha de São Paulo que deseja ter o prefeito do Recife, João Campos, disputando o governo de Pernambuco nas eleições de 2026. A declaração foi dada no último domingo (10).

A iniciativa seria mais um passo de Siqueira para projetar João Campos como uma liderança nacional. Na última semana, ele lançou a candidatura do pernambucano à presidência nacional do partido.

Siqueira acredita que essa consolidação nacional da imagem de João passa pelos embates majoritários.

"Em qualquer circunstância, eu aconselharia [João a disputar o governo]. Porque acho que a liderança cresce ganhando ou perdendo eleições", afirmou o presidente pessebista.

Carlos Siqueira, presidente do PSB, e João Campos - REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

O presidente do PSB enxerga em João qualidades que o credenciam para ser um ator político nacional, mesmo que a eleição de 2026 não seja positiva para ele.

Outro fator elogiado por Siqueira é a presença ativa do prefeito nas redes sociais, vista com bons olhos pelo dirigente. Segundo ele, esse "ativo" deve ser aproveitado.

Carlos Siqueira afirmou que a candidatura de João é uma aposta que o partido precisa fazer e apoiar, e que João terá coragem para enfrentar a governadora Raquel Lyra (PSDB) no pleito.

"Eu acho ele muito arrojado. E tem ambição. Na política você precisa de ambição", apontou.

A declaração dada por Siqueira pavimenta ainda mais o caminho de João Campos em direção à eleição de 2026, embora o prefeito tenha se esquivado do assunto desde as municipais do ano passado.

Mesmo não tendo confirmado que disputará o pleito, o nome dele é dado como certo no pleito do ano que vem, inclusive entre opositores, reforçando o embate direto previsto entre ele e Raquel Lyra.

A disputa entre os dois, a propósito, pautou as eleições municipais em grande parte de Pernambuco em 2024, com o time da tucana levando a melhor, ainda que com uma diferença pequena.