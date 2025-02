"Falta de transparência favorece o uso eleitoreiro dos recursos públicos", afirma especialista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Marina Atoji pontua que prestação de contas é essencial para que governo, legislativo e sociedade possam acompanhar as políticas públicas no país

O Brasil atingiu, em 2024, o pior índice de corrupção dos últimos 12 anos. Agora, o país ocupa a 107ª posição em um ranking com 180 nações no Índice de Percepção da Corrupção, de acordo com a Transparência Internacional.

O levantamento considera a opinião de especialistas e empresários sobre o nível de corrupção no setor público dos países e acende um alerta de organizações como a Transparência Brasil, que busca, dentre outros objetivos, a integridade do poder público.

Em entrevista à Rádio Jornal, Marina Atoji, diretora de Programas da organização, pontuou que muitas vezes a falta de transparência “favorece o desvio, o uso eleitoreiro dos recursos públicos, a corrupção e o mau uso do recurso público”.

A Transparência Brasil é uma entidade que acompanha emendas de comissão e “emendas Pix” - ou emendas individuais impositivas -, que são aquelas transferências especiais diretas para estados, Distrito Federal ou municípios, sem necessidade de celebração de convênio para os repasses.

Marina Atoji, da Transparência Brasil, afirma que falta de transparência favorece uso eleitoreiro dos recursos públicos - DIVULGAÇÃO

“É um dinheiro que consegue fazer coisas mais rapidamente, mas também não vem com um planejamento por trás. Ele é mais fácil de usar em época eleitoral, por exemplo, porque você pode usar com coisas muito visíveis, mas que vão fazer pouca diferença a longo prazo”, explica Marina.

Prestação de contas

Para Marina Atoji, é essencial que a prestação de contas sobre como um recurso foi gasto seja feita tanto para que o governo quanto para que o legislativo e a sociedade possam acompanhar as políticas públicas.

“A partir do momento que a gente tem escancaradamente um grupo de autoridades públicas, especialmente deputados e senadores, com uma resistência a prestar contas, você tem uma percepção de que o Congresso é pouco transparente e não quer prestar informações à sociedade”, afirma.

Ainda de acordo com a diretora de Programas da Transparência Brasil, o Tribunal de Contas da União está com o papel de fiscalizar essas emendas, mas faz o acompanhamento por meio de amostragem ou através de denúncias e auditorias específicas.