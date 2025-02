Nordeste ocupa mais da metade das cadeiras nas mesas diretoras da Câmara e do Senado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Parlamentares pernambucanos ocupam três vagas nas mesas do Congresso: duas na Câmara e uma no Senado; PT-PE têm dois representantes.

Após as eleições das Mesas Diretoras do Congresso Nacional, no início de fevereiro, a distribuição dos cargos revelou uma expressiva representatividade de parlamentares do Nordeste brasileiro.

Na mesa diretora da Câmara dos Deputados, dos sete integrantes que compõem o comando, cinco são representantes do Nordeste. O Sudeste ficou com a 1ª vice-presidência e com quatro suplentes. Já a região Sul ficou com a 4ª secretaria. A presidência da Casa Baixa está com o paraibano Hugo Motta, do Republicanos.

No Senado, a representatividade é ainda mais significativa: todos os sete integrantes estão divididos entre o Nordeste e o Norte. A presidência ficou com o senador Davi Alcolumbre (União - AP).

Em comparação com a última mesa diretora, do biênio (2023-2024), a Câmara dos Deputados contava com três representantes nordestinos. No Senado, a última mesa contou com quatro parlamentares do Nordeste brasileiro.

Apesar da alta representatividade, o cientista político Adriano Oliveira afirmou que essas novas composições "não dizem nada em relação ao que pode vir em termos de investimentos públicos para o Nordeste".

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Sudeste concentra 42% do eleitorado no Brasil, com cerca de 67 milhões de eleitores. Já as regiões Nordeste e Norte juntas somam 36% dos votantes.

REPRESENTATIVIDADE PERNAMBUCANA

O estado de Pernambuco conseguiu importantes posições nessas eleições do Congresso Nacional. Entre os 28 parlamentares pernambucanos, na Câmara e no Senado, três deles compõem as mesas diretoras.

Na Câmara dos Deputados, a primeira secretaria da Casa, uma das posições mais cobiçadas, ficou com o deputado petista Carlos Veras. Já a segunda secretaria ficará com um dos parlamentares mais jovens de Brasília, o deputado Lula da Fonte (PP), de 24 anos.

Em entrevista ao JC, o mais novo primeiro-secretário da Câmara Federal comentou sobre o novo desafio na capital federal e ressaltou a construção democrática dessa eleição.

“O Nordeste não só elege um presidente da República, não. Ele também elege mesa diretora da Câmara, do Senado, e mostra a sua força durante esses últimos anos. Eu tenho a honra muito grande de poder compor essa mesa diretora, que foi construída com o maior número de consensos possível, quase por unanimidade”, disse Veras.

“Eu tenho ciência do tamanho da responsabilidade que a mim foi conferida pela minha bancada do Partido dos Trabalhadores e pelos 427 parlamentares que votaram comigo, dos 499 que estavam aptos a votar", complementou o petista.

Para Adriano Oliveira, cientista político, a chegada de Veras na primeira secretaria demonstra a força do Partido dos Trabalhadores. “O PT conseguiu um bom espaço na mesa diretora, que é a primeira secretaria que toma conta do orçamento da casa. Então, mostrou a força da bancada do PT”, comentou.

Ao JC, o senador Humberto Costa (PT) comentou que vê com positividade essa nova composição das mesas diretoras. “Eu acho que isso é importante, pode resultar em benefícios para o Nordeste, especialmente num momento em que nós temos um governo que é muito preocupado com o Nordeste, com o sucesso econômico, social da nossa região”, afirmou.

Questionado se a economia será um assunto forte a ser debatido no Senado, o petista acredita que a votação do orçamento de 2025 e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil estarão na ordem do dia da Câmara e do Senado.

Já o deputado Lula da Fonte (PP) agradeceu aos 437 deputados que confiaram nele ao assumir o cargo de segundo-secretário da Câmara dos Deputados. "O momento é de unidade e de reconstrução do nosso país", disse em uma publicação nas redes sociais.

A cientista política Priscila Lapa afirmou que Pernambuco tem parlamentares que exercem uma liderança nacional. "A escolha de pernambucanos para cargos nas mesas diretoras do Senado e da Câmara é um indicativo de que essa relevância do estado no cenário nacional se mantém. Isso pode não ter um efeito tão direto para o eleitor", disse Lapa.

Para Priscila, essas novas posições dos deputados e do senador fazem diferença nas articulações nacionais, em possíveis formações de alianças, que envolvem um cenário nacional. "Essas grandes articulações movem os partidos e servem como um recurso político, que entra em negociações importantes", afirmou.

