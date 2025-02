Prefeitos pernambucanos participam de Encontro Nacional em Brasília, promovido pelo Governo Federal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Programa do Governo Federal inspirado em plataforma da Prefeitura do Recife foi lançado no evento, que contou com prefeitos de todo o país

Brasília recebeu, nesta terça-feira (11), o Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas, promovido pelo Governo Federal. O evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), além de ministros, parlamentares e mais de mil gestores municipais de todo o país. Pernambuco esteve representado por 120 prefeitos, entre eles o presidente da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), Marcelo Gouveia, e o prefeito do Recife, João Campos (PSB).

Durante o encontro, o presidente Lula reafirmou seu compromisso com o municipalismo, destacando que todas as prefeituras receberão apoio, independentemente de filiação partidária.

“Enquanto eu for presidente da República, nenhum prefeito ou prefeita vai ser discriminado por partido político ou por não ter votado em mim. Nós faremos para o povo, que escolheu o seu representante nas urnas”, declarou.

Entre as medidas apresentadas, estavam o aumento dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), a desoneração da folha salarial e a ampliação de programas federais como o Pé de Meia, Mais Médicos e Minha Casa, Minha Vida. Além disso, o governo federal discutiu a PEC 66, que propõe o parcelamento de dívidas previdenciárias e a reestruturação do pagamento de precatórios, uma pauta aguardada por diversos municípios.

Marcelo Gouveia destacou a relevância do encontro para fortalecer a relação entre os municípios e o governo federal.

“Essa aproximação é fundamental para garantir avanços concretos nas pautas municipalistas e trazer mais desenvolvimento para as cidades pernambucanas”, afirmou o presidente da Amupe.

Governo federal lança programa inspirado em plataforma da Prefeitura do Recife

Um dos destaques do evento foi a apresentação do programa nacional Contrata+Brasil, inspirado na plataforma GO MEI, desenvolvida pela Prefeitura do Recife. A iniciativa permite que Microempreendedores Individuais (MEIs) sejam contratados diretamente para serviços de manutenção pública, agilizando processos e reduzindo burocracias. A solução, que já gerou mais de 20 mil oportunidades de emprego na capital pernambucana, será replicada em todo o país.

O prefeito João Campos ressaltou a importância do reconhecimento da iniciativa municipal.

“Isso mostra a relevância da gestão digital e a preocupação com quem está na ponta da economia. O modelo que criamos em Recife agora será utilizado nacionalmente, ampliando oportunidades para milhares de pequenos empreendedores”, afirmou.

Prefeito do Recife, João Campos (PSB) participou da cerimônia de lançamento do programa Contrata+Brasil, que é inspirado na plataforma GO MEI, da Prefeitura do Recife - Divulgação/Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos

O programa será implementado pelo governo federal em etapas, começando com serviços de manutenção e pequenos reparos neste mês de fevereiro, seguido pela inclusão da compra de alimentos da agricultura familiar em junho. A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dwek, destacou a importância da parceria entre os entes federativos.

“Fizemos valer o Pacto Federativo na prática com essa realização, porque levamos iniciativas do Governo Federal para governos estaduais e prefeituras, mas agora também pegamos um grande programa municipal para nacionalizar como oportunidade enorme para o país. Gostaria de agradecer ao prefeito João Campos, pois, de fato, isso surgiu no Recife”, disse.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC