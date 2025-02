'Centrão seguirá fortalecido no Congresso', aponta a ex-senadora Ana Amélia Lemos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ex-senadora concedeu entrevista ao Debate de Super Manhã, da Rádio Jornal, nesta quarta-feira (12) e falou sobre a relação do Congresso com o governo

Os novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Hugo Motta (Republicanos) e Davi Alcolumbre (União Brasil), eleitos no início de fevereiro, apontam para a manutenção da força do Centrão no Congresso Nacional. É o que afirma a ex-senadora Ana Amélia Lemos, que exerceu mandato pelo PP do Rio Grande do Sul entre 2011 e 2019.

"O Centrão seguirá fortalecido porque o Brasil está polarizado entre esquerda e direita, e o Centrão veio para fazer uma moderação. Nem a extrema esquerda nem a extrema direita prevalecem nesse debate, isso é o mais bonito da democracia", afirmou a ex-senadora e jornalista, durante o Debate da Rádio Jornal desta quarta-feira (12).

Ana Amélia afirmou que a capacidade de figuras do Centrão de construir elos com diferentes esferas políticas é uma característica natural desses partidos.

Um dos exemplos citados na conversa foi o deputado federal Mendonça Filho (União Brasil), que é opositor do governo federal mas integra a base do governo estadual de Raquel Lyra (PSDB), que também tem apoio do presidente Lula.

"A capacidade de Mendonça de criticar o governo federal e estar junto com a mesma linha política em Pernambuco é absolutamente natural, porque a realidade regional é diferente da nacional. E você tem que ter um pragmatismo de atuação política que convenha à realidade", analisou.

"Eu tinha um embate muito duro na tribuna com o senador Humberto Costa (PT), uma figura notável. Mas pessoalmente temos um diálogo muito respeitoso, tanto que cada vez em que encontrei ele, ele disse 'você faz falta lá porque faz uma oposição de diálogo'. Creio que é isso que o Centrão faz", contou a ex-senadora.

Também presente no debate, o cientista político e professor universitário Arthur Leandro afirmou que essa plasticidade nas articulações é uma das características do Centrão.



"O Centrão é caracterizado pela falta de uma identidade orgânica do ponto de vista da sua visão de mundo, e muito mais pela necessidade de fazer acordos pragmaticos, que decorrem da realidade institucional do país", avaliou.

O também cientista político Alex Ribeiro, que completou a bancada do debate, disse que "o Centrão cresceu tanto nos últimos anos que é o grupo responsável pelo equilíbrio institucional do país".

Relação com o Executivo



Em relação à declaração do presidente da Câmara, Hugo Motta, sobre analisar o pedido de anistia dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, Ana Amélia afirmou que foi uma retribuição aos votos recebidos por ele na eleição para liderar a Casa Baixa.

"Para se eleger, ele precisou de muitos votos do PL e do bolsonarismo, então ele fez uma sinalização de retribuição aos votos do PL", afirmou ela, completando que o parlamentarismo, também pautado na Câmara, já existe na prática no Brasil, ainda que de forma não oficial.

"O país tem uma vocação presidencialista, tanto que nós vemos nos partidos que estão aí, o PL e o PT, as lideranças estão repousando sobre uma figura, de Bolsonaro e de Lula. Agora, o parlamentarismo já está existindo, porque na medida que o parlamento tem força, não importa que seja pelas emendas ou pelas decisões que toma nas votações, o parlamento é quem está ditando as regras", apontou a ex-senadora.



Ana Amélia também afirmou que o governo federal está preso ao Centrão e que, por isso, a reforma ministerial prevista por Lula ainda deverá demorar para acontecer.

"Já era para ter acontecido essa reforma, e vai demorar mais um pouco pela dificuldade de acomodar essas correntes que estão insatisfeitas com o quinhão que tem dentro do governo e para o que estão dando para o governo em aprovação de matéria de interesse do Palácio", apontou.

"Há ilegitimidade disso? Absolutamente. Mas isso tem que ser feito em nome de uma causa maior, e não por um interesse eleitoreiro ou querendo maior poder para tirar maior beneficio individual. A dificuldade do presidente Lula é essa porque o apetite do Centrão, como sabemos, é bastante grande", concluiu a ex-senadora.