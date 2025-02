Eleição da Amupe terá chapa única, com Marcelo Gouveia seguindo na presidência

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A eleição da nova diretoria da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) será com chapa única. Isso porque, nesta quarta-feira (12), o atual presidente da Amupe, o ex-prefeito de Paudalho, Marcelo Gouveia (Podemos), chegou a um consenso com o prefeito de Aliança, Pedro Ermírio Freitas (PP), e com a prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado (PT), para seguir à frente da associação no biênio 2025/2026, mas abrir mão no próximo ano eleitoral para concorrer ao cargo de deputado federal.

Com isso, Pedro Ermírio Freitas assumiria à presidência em 2026, concordando com esse modelo de mandato compartilhado. Já Márcia Conrado seria, inicialmente, nesse primeiro ano de mandato, inscrita na chapa para assumir a secretaria da Mulher. Enquanto que a prefeita de Igarassu, Elcione Ramos (PSDB), ficará à frente da primeira-secretaria (quando Pedro Freitas assumir à presidência, em 2026, ela viraria a vice).

A reunião que ficou acertado o consenso de chapa única ocorreu em Brasília, onde ocorre o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, promovido pelo Governo Federal. Considerado um intermediador entre as duas alas, o prefeito reeleito de São Lourenço da Mata, Vinícius Labanca, que também está na capital federal, foi um dos responsáveis por garantir o entendimento de todos. A prefeita de Igarassu Elcione Ramos, e Márcia Conrado, prefeita de Serra Talhada, também participaram do encontro.

As inscrições das chapas podem ser feitas até o próximo dia 17, com a eleição ocorrendo no dia 27 deste mês. A votação ocorrerá na sede da Amupe, na Avenida Recife, no bairro de Jardim São Paulo, na Zona Sul da capital. Quem não puder comparecer, também poderá votar online.