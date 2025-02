Prefeitura do Recife recebe Comissão sobre Desaparecidos Políticos; João Campos coloca gestão à disposição: "Obrigação histórica"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), recebeu nesta quinta-feira (13) membros da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. O encontro aconteceu na sede da Prefeitura e abordou as diligências técnicas do CEMDP no Recife e as ações da gestão municipal no âmbito dos Direitos Humanos.

Na ocasião, o grupo conheceu os trabalhos da Prefeitura do Recife, no âmbito dos Direitos Humanos, bem como compartilhou informações sobre as diligências técnicas que estão executando no Recife desde a última terça-feira (11) e sobre as suas atividades no Brasil.

Durante a reunião, João Campos destacou a necessidade de preservar a democracia e reparar violações do passado.

"Sabemos, por mais que isso pareça algo inimaginável de se acontecer no dia de hoje, que a vida vem e mostra que se não tivermos a capacidade de estar lutando, cuidando, de regar essa semente e essa árvore que é a democracia, ela pode estar em mais risco do que imaginamos", refletiu.

João Campos também citou a memória de seu avô, o ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes, que foi alvo da ditadura militar. O prefeito do Recife destacou uma "obrigação histórica" de contribuir com o trabalho da Comissão, colocando a gestão municipal à disposição para colaborar.

"Eu me sinto com a obrigação histórica de fazer tudo o que tiver que ser feito para que esse trabalho seja perfeito hoje em dia, muito também pela minha história e a da minha família – o meu bisavô foi perseguido e exilado durante a ditadura. O que a gestão puder fazer, nós vamos fazer. Precisamos traçar um caminho mais acolhedor para as próximas gerações", afirmou.

A Comissão está no Recife para realizar as primeiras diligências técnicas em cemitérios, na busca e identificação dos remanescentes humanos de vítimas da ditadura. Os trabalhos da CEMDP no Recife incluem investigações nos cemitérios da Várzea e Santo Amaro, conduzidas pela Equipe de Identificação de Mortos e Desaparecidos Políticos (EIMDP).

O grupo fez um levantamento sobre as condições dos cemitérios para identificar possíveis locais de inumação, ocultação ou destruição de corpos, com o apoio do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. O CEMDP foi retomado em agosto de 2024, pois havia sido extinto no governo Bolsonaro.



O secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho, participou do encontro que também contou com a presença de Vera Paiva. Ela é integrante da CEMDP e filha do desaparecido político Rubens Paiva, cuja parte mais dramática da sua história e da sua família é contada no filme brasileiro, indicado ao Oscar, “Ainda Estou Aqui”.

"A exigência da retomada do trabalho da Comissão aqui, no Recife, é fundamental para que novos casos possam vir à tona. Essa mesma comissão, que relembrou o caso do deputado Rubens Paiva, pode trazer outros casos, como o de Santo", disse o secretário.



No fim da tarde, a Comissão participou da inauguração de um busto em homenagem a Soledad Barret Viedma, na Rua da Aurora, junto ao Monumento Tortura Nunca Mais. A iniciativa é da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude.

