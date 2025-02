Raquel deixa claro que espera atrair o partido União Brasil para sua base, embora haja dissidências

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A governadora afirmou que apesar do União Brasil ter saído do Blocão, a base governista continua com maioria na Assembleia Legislativa

“Não perco meu foco que é fazer Pernambuco crescer sem deixar ninguém para trás. Para isso a gente precisa também do União Brasil”, disse em entrevista, nesta quinta-feira (13), a governadora Raquel Lyra, após afirmar que não perdeu a esperança de uma aliança com a legenda, presidida no estado pelo ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho, que esta semana, ao explicar um encontro que teve com ela, reiterou que permanece ao lado do prefeito João Campos.

“Os momentos vão acontecer, hora mais perto, hora mais longe”, tentou explicar a governadora, deixando claro que mantém diálogo com o partido que tem um deputado federal, Mendonça Filho, e dois estaduais – Socorro Pimentel, que é sua líder na Alepe e vai continuar no posto, e Romero Sales – que fazem parte de sua base de apoio. E adiantou “ tenho amplo respeito pelo Miguel, que assumiu a presidência da legenda em Pernambuco e desejo-lhe boa sorte na condução desse partido que é importante para o Brasil”,

UNIÃO BRASIL E BLOCÃO

Sobre a saída do União Brasil do blocão de partidos que somam com o Governo na Assembleia, ela minimizou a situação: “Estamos aqui para somar. Nosso jogo é de soma, de união, independente da posição de independência do bloco. Vamos continuar trabalhando para garantir a votação dos projetos que são importantes para o nosso Estado. A gente foi eleita para garantir que as áreas que estavam estagnadas possam ser requalificadas para prestar um melhor serviço à população”.

A governadora afirmou que apesar do União Brasil ter saído do Blocão, a base governista continua com maioria na Assembleia. “ Passado o primeiro biênio é natural que que haja uma reformulação porque outros atores entrarão no processo. E, naturalmente, a construção da nossa base.”

Ela garantiu que a deputada Socorro Pimentel, do União Brasil, continuará na liderança do seu Governo na Alepe: “É alguém que tem defendido os interesses de Pernambuco e tem mostrado o seu valor. Ela e tantos outros deputados e deputadas que têm apoiado, muitas vezes de oposição, mas votando naquilo que é do interesse do povo de Pernambuco. A gente conseguiu chegar até aqui, inclusive garantindo investimentos fortes na saúde, segurança e infraestrutura, a partir de tudo aquilo que foi votado na Assembleias. A gente acredita na força do trabalho, da união”.