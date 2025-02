Terezinha Nunes: União Brasil dá golpe em deputados governistas e os afasta das principais comissões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Articulações na legenda contaram com a interferência do presidente estadual do partido, Miguel Coelho, que ligou para Edson Vieira refazendo as pazes

O União Brasil definiu a presença nas comissões principais da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) deixando de fora os dois deputados que apoiam a governadora Raquel Lyra (PSDB): Socorro Pimentel, atual líder da governadora na casa, e Romero Sales. Eles sequer foram convidados para participar da reunião.

Uma novidade, porém, que ajuda o Governo é a saída de Romero Albuquerque da titularidade da Comissão de Justiça e a entrada de Edson Vieira, um parlamentar mais afeito ao diálogo.

Com esta configuração, o partido pode pleitear a presidência de alguma comissão importante e contar com o apoio do PSB para chegar lá. O mais provável é que Antônio Coelho lute pela presidência da Comissão de Finanças. Ele já desejava este posto há dois anos, mas não conseguiu.

As articulações na legenda contaram com a interferência do presidente estadual Miguel Coelho, que tão logo assumiu o posto esta semana, ligou para Edson Vieira refazendo as pazes. Os dois estavam afastados e Edson vinha namorando com o Governo.

A viagem inesperada do deputado Romero Albuquerque para o exterior foi outra jogada dos Coelhos. Ele apoia o prefeito João Campos, mas vinha se aproximando do Palácio.