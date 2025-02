Datafolha: Lula tem menor aprovação dos seus três governos. Veja os números

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Números divulgados nesta sexta-feira (14) apontam que aprovação do governo Lula chegou a 24%, representando a menor aprovação dos três mandatos

Nova pesquisa Datafolha divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, nesta sexta-feira (14), aponta nova queda na aprovação do presidente Lula (PT), chegando a 24%, representando a menor aprovação dos três mandatos do petista à frente da Presidência da República. A queda na aprovação foi de nove pontos percentuais em comparação ao último levantamento, realizado em dezembro de 2024

Ainda de acordo com o novo levantamento, 41% dos entrevistados reprovam o governo Lula, também representando recorde nos três mandatos. Em dezembro, o recorde já havia sido batido, quando a reprovação chegou a 34%.

Dos entrevistados, 32% avaliam o governo como regular, e 2% não souberam ou não responderam.

O levantamento ouviu 2.007 eleitores de 113 cidades entre segunda-feira (10) e terça-feira (11). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Confira os números:

Ótimo/bom: 24% (eram 35% em dezembro);

Regular: 32% (eram 29% em dezembro);

Ruim/péssimo: 41% (eram 34% em dezembro);

Não sabem: 2% (era 1% em dezembro).

Em comparação, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve reprovação semelhante, no mesmo período do mandato. À época, o levantamento do Datafolha apontou que 40% dos entrevistados consideravam o governo ruim ou péssimo, enquanto 31% achavam ótimo ou bom.

Governo Lula atinge piores índices dos três mandatos

De acordo com o Datafolha, os números da pesquisa divulgada nesta sexta-feira (14) representam o pior nível de aprovação e a maior reprovação de todos os três mantados de Lula à frente da Presidência da República (2003-2006; 2007-2010; 2023-).

Até então, o pior índice do governo Lula havia sido atingido em 2005, nos meses de outubro e dezembro. À época, a gestão petista enfrentava a crise do mensalão. Já o maior índice de ruim e péssimo tinha sido registrado em dezembro de 2024, com 34%.