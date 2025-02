Governo de Pernambuco anuncia criação da Secretaria Executiva de Periferias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nova Secretaria Executiva vai fazer uma integração e articulação com as demais políticas do Estado

O Governo de Pernambuco anunciou, nesta sexta-feira (14), a criação da Secretaria Executiva de Periferias que estará vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh). A decisão foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado.

O pedagogo e especialista em Gestão de Projetos Sociais e mestre em Educação, Culturas e Identidades, Pedro Ribeiro, assume a pasta que, entre outras missões, visa fortalecer as ações de habitação e desenvolvimento urbano em Pernambuco. Anteriormente, Ribeiro ocupava o cargo de secretário executivo de Criança e Juventude.

A governadora Raquel Lyra (PSDB) afirmou que confia no trabalho de Pedro. "Este é mais um passo que tomamos com medidas concretas que fortalecem e buscam a melhoria da vida das pessoas que moram nas periferias do nosso estado. A pasta será um instrumento transversal que dialoga com diversas ações da nossa gestão como o Qualifica Pernambuco, Cozinhas Comunitárias, Juntos pela Educação e o programa Morar Bem, que tem uma atuação muito forte nas comunidades”, comentou Raquel.

A nova secretaria executiva vai fazer uma integração e articulação com as demais políticas do Estado. De acordo com a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes, a nova pasta vai ajudar a adequar ainda mais as políticas públicas às necessidades desta parte da população.

“A chegada de Pedro ao time soma a esse trabalho e faz com que a gente possa impactar mais fortemente as periferias, para que essas comunidades sejam cada vez mais vistas pelas políticas públicas e deixem esse local de invisibilidade que historicamente elas ocuparam”, explicou Simone.

Currículo

Pedro Ribeiro é pedagogo, especialista em Gestão de Projetos Sociais e mestre em Educação, Culturas e Identidades. Nascido na periferia de Recife, no bairro da Mustardinha, ele se dedica ao estudo das culturas e modos de vida de sujeitos periféricos.

Ao longo de sua trajetória, atuou como gestor de programas sociais em organizações da sociedade civil, tanto nacionais quanto internacionais, desenvolvendo projetos em bairros periféricos da Região Metropolitana do Recife.

Sua pesquisa e atuação priorizam temas ligados às realidades sociais e culturais de populações marginalizadas, sempre com foco em promover mudanças significativas nas condições de vida dessas comunidades.

