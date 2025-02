Secretário de Educação de Pernambuco confirma projetos e construção de 51 novas creches

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O secretário, que foi anunciado no dia 07/02, também detalhou concurso para professores e aplicação da lei que proíbe celulares em sala de aula

Governo do Estado

O novo secretário de Educação de Pernambuco, Gilson Monteiro, anunciou que o governo estadual está pronto para publicar três lotes de creches prometidas desde a campanha eleitoral da governadora Raquel Lyra (PSDB).

Em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, Monteiro revelou que três lotes de creches estão prontos para publicação: o Lote 1, já homologado, será assinado pela governadora em breve, com início de obras em 51 creches. O Lote 2 tem a licitação em andamento, enquanto o Lote 3 será divulgado ainda neste semestre.

Segundo o secretário, o atraso se deve a diferentes fatores, incluindo o modelo de contratação integrada, onde a empresa vencedora elabora o projeto e executa a obra simultaneamente.

Além disso, a iniciativa passou por análise prévia do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE), o que impactou o cronograma.

Concurso para professores e substituição de temporários



Monteiro também comentou sobre a recomposição do quadro de professores na rede estadual. Segundo ele, o governo já nomeou quase 10 mil docentes, incluindo os aprovados no cadastro de reserva, apesar de o concurso inicial prever 2.900 vagas.

"Nesse momento, estamos analisando junto aos gerentes regionais o levantamento do quantitativo de professores até o final de fevereiro. Acreditamos que a margem total de profissionais já tenha sido atingida, inclusive dentro do plano de ação traçado com o Tribunal de Contas, que prevê a substituição de contratos temporários por efetivos recém-nomeados e empossados", explicou o secretário.

Celulares proibidos em sala de aula



Outro tema abordado foi a lei que proíbe o uso de smartphones nas salas de aula. Segundo Monteiro, a Secretaria de Educação está finalizando instruções normativas para garantir a aplicação da legislação nas escolas da rede estadual.

"Até o início da próxima semana, vamos editar instruções normativas e repassá-las para as Gerências Regionais de Educação (GREs), que, por sua vez, orientarão os gestores das escolas para que a legislação seja adotada na prática", afirmou.