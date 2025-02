Ipec: Cresce percentual dos eleitores que acham que Lula não deveria ser candidato em 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um novo levantamento do Ipec (antigo Ibope) mostra que 62% dos brasileiros avaliam que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não deveria se candidatar à reeleição em 2026. Em setembro do ano passado, esse percentual era menor: 58%.

Por outro lado, o Ipec revela que 35% acreditam que ele deve ir em buscar da reeleição. Em setembro, eram 39%. Já 3% dos entrevistados não souberam ou preferiram não opinar.

A pesquisa, divulgada no sábado (15), entrevistou 2 mil pessoas com mais de 16 anos entre 6 e 10 de fevereiro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O que traz o levantamento em números:

62% dos brasileiros acham que Lula não deveria se candidatar. Em setembro de 2023, esse percentual era 58%.

acreditam que ele deve tentar a reeleição. Em setembro de 2023, eram 39%. 3% não souberam ou preferiram não opinar.



Ipec: Desempenho, corrupção e idade são principais motivos para quem acha que Lula não deve ser candidato em 2026

A pesquisa do Ipec também levantou os principais motivos apontados pelos eleitores para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não se candidate à reeleição em 2026.

Entre as respostas espontâneas, a mais citada foi a percepção de que ele “não está fazendo um bom trabalho”, mencionada por 36% dos entrevistados.

A segunda razão mais frequente, apontada por 20% dos entrevistados, foi a acusação de corrupção, desonestidade ou associação a escândalos.

Em seguida, 17% destacaram a idade avançada do presidente como um fator que deveria impedir sua candidatura. Além disso, 11% argumentaram que Lula já teve sua chance, pois foi eleito três vezes.

Outros 9% disseram que não confiam no presidente, não gostam dele ou não simpatizam com sua figura.

Já 7% afirmaram que ele não deveria concorrer para permitir a renovação política e dar espaço a novas lideranças.

Também foram citadas críticas à sua gestão, como a avaliação de que ele não é um bom administrador ou gestor (5%) e que aumentou impostos, preços e taxas (5%).

Alguns entrevistados lembraram que Lula prometeu, durante a campanha, que não tentaria a reeleição (3%), enquanto outros afirmaram que ele não cumpre suas promessas (2%) ou que a inflação está muito alta (2%).

Apenas 1% declarou ser contra a reeleição de qualquer político, independentemente de quem esteja no cargo, e o mesmo percentual criticou seu estilo de governar.

Outros motivos mencionados, mas com percentual próximo de zero, incluíram o suposto enfraquecimento de políticas sociais, a imagem desgastada do presidente e sua falta de autoridade, supostamente sendo influenciado pelo Congresso, pela primeira-dama ou por Alexandre de Moraes.

E 4% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder à pergunta.

Veja em números os motivos:

36% – "Não está fazendo um bom trabalho"

20% – Acusações de corrupção, desonestidade ou escândalos.

17% – Idade avançada do presidente.

11% – "Já teve sua chance" (foi eleito três vezes).

9% – Falta de confiança ou antipatia em relação a Lula.

7% – Necessidade de renovação política e novas lideranças.

5% – Críticas à gestão administrativa.

5% – Aumento de impostos, preços e taxas.

3% – Lembraram que Lula prometeu não tentar reeleição.

2% – Afirmam que ele não cumpre promessas.

2% – Inflação alta.

1% – São contra a reeleição de qualquer político.

1% – Críticas ao estilo de governar.

Menos de 1% – Outros fatores, como suposto enfraquecimento de políticas sociais; imagem desgastada do presidente; falta de autoridade, sendo influenciado pelo Congresso; primeira-dama ou Alexandre de Moraes.

4% – Não souberam ou não quiseram responder.

Ipec: Um terço dos que votaram em Lula em 2022 acha que ele não deveria ser candidato de novo

Outro detalhe apontado pela pesquisa é que cerca de três, em cada dez eleitores que votaram em Lula no segundo turno das eleições de 2022, avaliam que ele não deveria tentar um quarto mandato.

Entre os que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno, o índice salta para 95%, quase um consenso. Já entre os que anularam ou votaram em branco, chega a 68%.

Ipec: Nordeste é única região equilibrada sobre os que acham e os que não acham que Lula deve ser candidato

A rejeição à reeleição de Lula é majoritária em todas as regiões do País, mas há diferenças significativas.

No Sul, a resistência é mais acentuada, com 70% dos entrevistados contrários a uma nova candidatura e apenas 26% favoráveis.

No Sudeste, 67% disseram que Lula não deveria disputar novamente, contra 31% que apoiam sua candidatura.

No Norte e Centro-Oeste, os números também indicam ampla rejeição: 64% são contra e 32% a favor.

O Nordeste é a única região em que os números estão mais equilibrados. Apesar de uma leve maioria contrária (49%), ainda há um percentual significativo de 48% que acredita que Lula deveria concorrer novamente.

Em números, veja a rejeição à reeleição de Lula por região:

Sul: 70% contra | 26% a favor

Sudeste: 67% contra | 31% a favor

Norte e Centro-Oeste: 64% contra | 32% a favor

Nordeste: 49% contra | 48% a favor (mais equilibrado)

A pesquisa também analisou a opinião dos eleitores de acordo com o porte e a condição dos municípios.

Entre os moradores das capitais, 36% defendem a reeleição do presidente, enquanto 59% são contra. Nas periferias, o índice de rejeição sobe para 69%, com apenas 28% favoráveis.

Já no interior, a divisão se assemelha à média nacional, com 36% a favor e 62% contra.

Em números, veja rejeição por tipo de município:

Capitais: 59% contra | 36% a favor

Periferias: 69% contra | 28% a favor

Interior: 62% contra | 36% a favor

O levantamento ainda mostrou que a resistência à candidatura de Lula é maior em cidades de médio porte. Nos municípios com população entre 50 mil e 500 mil habitantes, 67% rejeitam uma nova candidatura, enquanto 31% aprovam.

Já em cidades com menos de 50 mil habitantes, a rejeição é menor (57%) e a aprovação chega a 40%. Nos grandes centros urbanos, com mais de 500 mil habitantes, 35% apoiam a candidatura do petista, enquanto 60% são contra.

Em números, veja rejeição por porte da cidade:

Médio porte (50 mil – 500 mil habitantes): 67% contra | 31% a favor

Pequeno porte (menos de 50 mil habitantes): 57% contra | 40% a favor

Grandes centros (mais de 500 mil habitantes): 60% contra | 35% a favor

Os números revelam que, apesar do apoio significativo no Nordeste e em municípios menores, Lula enfrenta uma forte rejeição à possibilidade de disputar um quarto mandato, especialmente nas regiões Sul e Sudeste, nas periferias e em cidades de médio porte.