Bolsonaro denunciado: veja tudo o que diz Gonet na denúncia contra Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi denunciado, nesta terça-feira (18), por, segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), liderar uma organização criminosa que praticou "atos lesivos" contra a ordem democrática e que estava baseada em um "projeto autoritário de poder", nos ataques do dia 8 de janeiro de 2023.

Na denúncia protocolada, o PGR Paulo Gonet acusa formalmente 34 pessoas, incluindo Bolsonaro e quatro ex-ministros do então governo, Braga Netto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, e Anderson Torres.

O grupo foi denunciado pelos crimes de organização criminosa armada tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado (art. 359-M do CP); dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art.163, parágrafo único, I, III e IV, do CP); deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998).

Na denúncia, Gonet conclui que Bolsonaro engendrou uma tentativa de golpe de Estado e buscou apoio das Forças Armadas para isso. "(8 de janeiro de 2023 foi) fomentado e facilitado pela organização denunciada, que assim, por mais essa causa, deve ser responsabilizada por promover atos atentatórios à ordem democrática, com vistas a romper a ordem constitucional, impedir o funcionamento dos Poderes, em rebeldia contra o Estado de Direito Democrático. A violência cometida gerou prejuízos de larga monta, estimados em mais de 20 milhões de reais".

LEIA A ÍNTEGRA DE DENÚNCIA CONTRA JAIR BOLSONARO: