PGR denuncia Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), foi denunciado, nesta terça-feira (18), pela Procuradoria-Geral da República (PGR), na investigação envolvendo uma trama golpista para mantê-lo no poder após as eleições de 2022. A acusação foi apresentada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Jair Bolsonaro e outras sete pessoas foram indiciadas pelos crimes de golpe de estado, abolição violenta do estado democrático de direito e organização criminosa.

Após o oferecimento da denúncia pela PGR, o caso será remetido ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo no STF e, depois, apreciado pela Primeira Turma.

Na denúncia, Paulo Gonet considerou que Jair Bolsonaro seria o líder de uma organização criminosa que atuou para planejar um golpe de Estado, para lhe manter no poder após a derrota nas eleições de 2022, para Lula (PT). Gonet descreve que, a partir de 2021, Bolsonaro "adotou crescente tom de ruptura com a normalidade institucional".

"Para melhor compreensão dos fatos narrados, convém recordar que, a partir de 2021, o Presidente da República adotou crescente tom de ruptura com a normalidade institucional em seus repetidos pronunciamentos públicos, nos quais expressava descontentamento com decisões de tribunais superiores e com o sistema eleitoral eletrônico em vigor", disse.

Confira a lista dos indiciados pela PGR:

Alexandre Ramagem - ex-diretor da Abin e deputado federal pelo PL;

- ex-diretor da Abin e deputado federal pelo PL; Almir Garnier Santos - ex-comandante da Marinha;

- ex-comandante da Marinha; Anderson Gustavo Torres - ex-ministro da Justiça;



- ex-ministro da Justiça; Augusto Heleno Ribeiro Pereira - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

- ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional; Jair Messias Bolsonaro - ex-presidente da República;

- ex-presidente da República; Mauro César Barbosa Cid - ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

- ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira - general da reserva do Exército;

- general da reserva do Exército; Walter Souza Braga Netto - ex-ministro-chefe da Casa Civil, ex-ministro da Defesa, ex-candidato à vice-presidência da República na chapa de Jair Bolsonaro e general da reserva do Exército.

Confira a denúncia da PGR na íntegra