Após divergências, Câmara do Recife instala Comissão de Políticas Públicas da Juventude

A Câmara Municipal do Recife instalou, nessa terça-feira (18), a Comissão de Políticas Públicas da Juventude da Câmara. A reunião de instalação do colegiado ocorreu após um bate-boca entre os vereadores que compõem o grupo.

A reunião da comissão contou com a presença de todos os seus membros efetivos. Na ocasião, os parlamentares que compõem o colegiado elegeram o vereador Rodrigo Coutinho (Republicanos) como presidente do grupo para o biênio 2025-2026. Já o vereador Felipe Francismar (PSB) foi eleito vice-presidente.

Francismar, vereador mais votado nas eleições de 2024, com 13.850 votos, dentre os membros da Comissão, foi quem conduziu a abertura da reunião e a eleição do presidente, conforme o artigo 107 do Regimento Interno da Casa de José Mariano.

Em seguida, o vereador Rodrigo Coutinho (Republicanos) assumiu o comando definitivo. Já o vereador Thiago Medina (PL) participou da eleição como membro efetivo do grupo e ofereceu seu nome para os cargos de presidente e vice-presidente, sucessivamente, mas teve o seu voto vencido pelos demais parlamentares.

Instalação da Comissão de Politicas Públicas da Juventude - Divulgação / Câmara Municipal do Recife

Primeira instalação foi marcada por bate-boca

A Comissão de Políticas Públicas da Juventude chegou a ter sua primeira reunião, na última quinta-feira (13), para instalação do presidente e vice-presidente. Mas a sessão foi marcada por um bate-boca entre os parlamentares que estavam presentes.

De acordo com o regimento interno da Câmara Municipal, uma comissão deve ser formalmente instalada pelo vereador mais votado entre aqueles que compõem o colegiado — neste caso, Felipe Francismar.

Acontece que Francismar e Coutinho não estavam presentes no horário marcado para início da sessão, às 10h30. Esse horário foi combinado em um grupo de WhatsApp que reúne os vereadores. Às 10h37, Thiago Medina abriu a sessão, acompanhado do vereador Alef Collins (PP), que é suplente.

Com o quórum de dois vereadores, o mínimo exigido para abertura de uma sessão de comissão que tem 5 membros, Medina iniciou a reunião, se candidatou ao cargo de presidente, conduziu a votação e foi eleito com dois votos: o de Collins e o dele mesmo.

Ao entrarem na reunião, de forma remota, os dois vereadores discordaram da atitude do vereador Medina, que já havia iniciado a sessão, que de acordo com Felipe e Rodrigo foi conduzida de forma incorreta. Após o ocorrido, o caso foi levado para o presidente Romerinho Jatobá, que afirmou que está analisando os fatos.

O que diz Thiago Medina

Na ocasião, o vereador Thiago Medina disse que foi eleito presidente da comissão e que tudo que ocorreu após a votação conduzida por ele seria inválido.

A reportagem do JC entrou em contato com o vereador para saber sobre a nova eleição da comissão e aguarda retorno.

Confira a formação da Comissão de Políticas Públicas da Juventude:

Presidente: Rodrigo Coutinho

Vice-presidente: Felipe Francismar

Membro efetivo: Thiago Medina

Suplentes: Alef Collins (PP) e Eduardo Mota (PSB)