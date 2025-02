Bolsonaro ridiculariza denúncia da PGR: "Caguei para a prisão"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

*Com informações do Estadão Conteúdo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez sua primeira aparição pública após ser denunciado pela Procuradoria Geral da República (PGR) por tentativa de golpe de estado. Nesta quinta-feira (20), Bolsonaro ridicularizou a denúncia da PGR e afirmou que está com a "consciência tranquila", citando que o documento é narrativa contra a extrema-direita.

Durante o encontro nacional de comunicação do Partido Liberal (PL), Bolsonaro debochou da possibilidade de prisão e foi aplaudido pelos apoiadores presentes, que entoaram gritos de 'mito' para o ex-presidente.

"Nada mais têm contra nós do que narrativas. Tudo foi por água abaixo. A mais recente foi essa de golpe. [...] 'Vão prender o Bolsonaro?’ Caguei para a prisão", disse.

Ainda em tom de deboche às conclusões da Procuradoria-Geral da República, o ex-presidente afirmou que o processo se resume a um "golpe da Disney", em referência à viagem aos Estados Unidos em janeiro de 2023, após deixar o Palácio do Planalto.

"Eu estava lá com o Pato Donald e o Mickey e tentei dar o golpe no dia 8 de janeiro aqui", zombou.

Apesar do foco do evento em comunicação, Bolsonaro usou o discurso para desqualificar as investigações da Polícia Federal (PF). Para o ex-presidente, a prioridade da direita deve ser a anistia dos presos pelos atos de 8 de janeiro.

"Quem precisa de 800 páginas para provar, é que não tem o que mostrar", afirmou, sobre o relatório da PF.

Convocação para manifestações, críticas a Lula e nova acusação de fraude nas eleições

Bolsonaro também aproveitou o discurso para convocar os apoiadores para participação nas manifestações marcadas para 16 de março, mas pediu que cartazes não fossem levados.

Na última quarta-feira (19), deputados aliados de Bolsonaro se reuniram com o ex-presidente, onde discutiram estratégias para reação à denúncia da PGR. Entre as pautas, estava a mobilização de manifestações, para manter a base de apoiadores nas ruas.

Também no discurso, Bolsonaro voltou a afirmar, sem provas, que as eleições de 2018 e 2022 foram fraudadas, mencionando inquérito da PF que investigou ataque hacker aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2018. De acordo com o ex-presidente, o caso indicaria tentativas de fraude.

Bolsonaro também usou o discurso para reafirmar sua posição como líder da direita no Brasil, apesar da possibilidade de prisão e a atual inelegibilidade.

"Tem gente mais preparada do que eu, aqui deve ter dezenas, mas com o coro mais grosso do que o meu, não tem", disse.

Gratidão a Arthur Lira

No discurso, Bolsonaro também expressou gratidão ao ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP), hoje cotado para assumir cargo no governo Lula. De acordo com o ex-presidente, a atuação de Lira na aprovação de pautas do interesse de sua gestão foi processo importante para o funcionamento do governo, à época.

"(Arthur Lira) tem seus problemas. Pode ter. Mas se fosse um gravatinha, limpinho na presidência, não teria resolvido o problema. [...] Obrigado, Arthur Lira", afirmou.

Entenda denúncia da PGR que tem Bolsonaro e mais 33 como alvo

Na última terça-feira (18), o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras sete pessoas foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República, pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do estado democrático de direito e organização criminosa. Outras 27 pessoas também foram denunciadas por outros crimes.

O documento, assinado pelo procurador-geral da República Paulo Gonet, é baseado no extenso relatório da Polícia Federal (PF), divulgado em novembro, com o resultado das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado e os atos golpistas de 8 de janeiro, entre outros eventos relacionados.

De acordo com a denúncia da PGR, a tentativa de golpe de estado partiu dos discursos de Jair Bolsonaro atacando o sistema eleitoral, culminando com os atos golpistas de 8 de janeiro.

Após o oferecimento da denúncia pela PGR, o caso será remetido ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo no STF e, depois, apreciado pela Primeira Turma.

